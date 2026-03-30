Alerta general de la Policía Nacional que afecta a Asturias: "Revisa la puerta de tu vecino"

La Semana Santa ya está aquí y es el momento que muchos esperaban para poder dejar atrás la monotonía de la rutina y cambiar de aires en un lugar de costa, montaña, junto a la familia, amigos o por nuestra cuenta. a operación especial de tráfico de Semana Santa ya ha comenzado y a Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que, durante los próximos días, se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera. La campaña constará de dos fases. La primera de ella arrancó a las 15.00 horas de este viernes y estará vigente hasta el domingo a las 00.00 horas. En este periodo se prevén 4,3 millones de desplazamientos.

Por eso, para muchos llega el momento de cerrar bien nuestra cosa, poner la alarma, bajar persianas, y cerrar bien la puerta. Eso sí, hay que andar con ojo tal y como aseguran desde la Policía Nacional quienes, a través de sus redes sociales, han emitido un vídeo para alertar a la ciudadanía de detalles a tener en cuenta a la hora de marcharnos de casa un largo periodo de tiempo.

"¿Te vas unos días y tu casa se queda sola? Los pequeños detalles pueden decir mucho, especialmente a quien no debería saberlo. Una vivienda vacía puede convertirse en un objetivo fácil para los ladrones.- Antes de irte, evita comentar tus planes en redes sociales. No dejes llaves de repuesto en escondites típicos y si tienes mirilla digital o cámara, revísala. Y si ves algo extraño, incluso en la puerta de tu vecino, avisa al 091. tu colaboración puede ser clave".

Son cada vez más los ayuntamientos que están instalando cámaras de vigilancia en la zona rural. Pero el número es limitado y la medida llega hasta donde llega. Así que "si vas a disfrutar de unos días fuera esta Semana Santa, no se lo pongas fácil a la delincuencia", pide la Guardia Civil. "No base las persianas del todo. No dejes ropa tendida por tiempo prolongado. Pide a un vecino que recoja tu correo. Y no publiques tus planes en redes sociales hasta la vuelta", aconsejan.

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En este sentido, los expertos remarcan que al salir de casa es clave dejar las luces encendidas, sobre todo porque las bandas tienden con mucha frecuencia a evitar viviendas habitadas o con sospechas de estarlo. Inciden en que hay que dejar puertas y ventanas siempre cerradas y también que es clave tener alarma, sobre todo en las plantas de arriba, por donde suelen entrar los ladrones escalando la fachada.