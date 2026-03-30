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Alimerka confirma su cambio de horario y avisa a sus clientes: cierra por la tarde

La cadena ha querido informar a su clientes de los cambios que se van a producir tanto en la hora de apertura, como de cierre de sus 168 supermercados presentes en 6 provincias de Asturias, Galicia, Castilla y León

Lineales con productos en un supermercado Alimerka de la región. . ALIMERKA

Lineales con productos en un supermercado Alimerka de la región. . ALIMERKA

Manuel Riu

Ya está aquí la Semana Santa. Unos días en los que los escolares asturianos disfrutan de unas vacaciones que suponen la antesala del esperado verano y que muchos trabajadores cuentan los días para que lleguen los festivos de Jueves y Viernes Santo.

Los supermercados modifican sus horarios de apertura y cierre de acuerdo a estos días especiales en el calendario. Uno de ellos es Alimerka, que ha querido informar a su clientes de los cambios que se van a producir tanto en la hora de apertura, como de cierre esta semana.

"La cadena de supermercados Alimerka informa de los horarios especiales de apertura de sus tiendas en Asturias, Castilla y León y A Mariña, así como del nuevo establecimiento AMKash, con motivo de la Semana Santa2. De esta manera, el 2 de abril, Jueves Santo, "las tiendas Alimerka y AMKash (Asturias) abrirán de 9:00 a 15:00 horas, por lo que por la tarde de ese día permanecerá cerrado. Como excepción, el supermercado Alimerka del Centro Cívico de Oviedo permanecerá cerrado debido al cierre del propio centro comercial".

El Viernes Santo (3 de abril), "todos los establecimientos permanecerán cerrados" y el sábado 4 de abril, "la red de supermercados retomará su actividad en horario habitual, de 9:00 a 21:30 horas".

Alimerka da el salto mayorista

Alimerka, empresa asturiana distribuidora de productos de gran consumo con más de 6.000 empleados, da el salto al comercio mayorista. La compañía presentó en Laboral Centro de Arte de Gijón AMKash, su nueva línea de negocio dirigida a profesionales, principalmente hosteleros. El jueves abrió su primer establecimiento, situado en el polígono industrial de Porceyo y con 1.900 metros cuadrados de sala de ventas. Habrá más. "Estamos estudiando más localizaciones, pero iremos paso a paso", señaló María Barrado, directora comercial de Alimerka.

La directiva destacó que AMKash es "una evolución natural" del modelo de negocio de Alimerka. La compañía, con 170 supermercados en Asturias, León, Valladolid, Burgos, Zamora y Lugo, lanzó el pasado año una enseña de tiendas asociadas, para las que trabaja como proveedor, y ahora avanza en ese camino con AMKash, un modelo basado en el formato "cash & carry" para profesionales, pero en el que los productos frescos de proximidad tendrán protagonismo y además estará respaldado por el "músculo logístico" del grupo. "Sabemos que en este negocio la competencia es dura, pero consideramos que es un paso importante dentro de nuestra estrategia de crecimiento", destacó Barrado, que señaló que la nueva línea tiene un ojetivo de facturación de 14 millones de euros anuales. El primer AMKash, el de Gijón, tendrá una plantilla de 60 trabajadores y el respaldo de otros diez en tareas de soporte.

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Actualmente, la cadena cuenta 168 supermercados presentes en 6 provincias de Asturias, Galicia, Castilla y León

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