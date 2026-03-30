Alivio y satisfacción entre los ganaderos asturianos al mantener CLAS el precio base de la leche
"Es una gran noticia, esperemos que invite a reflexionar al resto", señala Borja Fernández (URA)
"El socio ganadero tiene otros ingresos que dependen de las empresas del grupo y que complementan su renta total», reseñan en la empresa
Alivio y satisfacción entre los ganaderos asturianos después de que Central Lechera Asturiana (CLAS) informase este lunes en su junta rectora de que mantiene el precio base para el litro de leche. En las últimas semanas cundió el malestar por la intención de las industrias de rebajar el precio en los nuevos contratos, ahora en renovación, e incluso hubo una protesta en Oviedo.
"Es una gran noticia", señala el coordinador de Unión Renovadora Asturiana (URA), Borja Fernández. "La Central lo tiene en 44,5 céntimos y así seguirá. Es un alivio teniendo en cuenta que aglutinan al 90% de los ganaderos en la región". Fernández también está satisfecho con la decisión de otra empresa, Royal, de rebajar solo 2 céntimos finalmente, "algo asumible".
Central Lechera ha optado por mantener la última cifra fijada. Según la empresa, su precio está ajustado al mercado. «Cuando éste cambia, el precio de CLAS también cambia. Como el último conocido es el de enero, no ha habido cambios todavía. Pero el socio ganadero tiene otros ingresos que dependen de las empresas del grupo y que complementan su renta total», explican.
Efecto en el resto
Con todo, la negociación de los contractos lácteos sigue abierta hasta este martes, que acaba marzo. "Estamos muy preocupados por lo que hagan otras como ILAS, que quiere bajar a 40 céntimos. Con esa cantidad hay ganaderos que no pueden seguir y nos dicen que tendrán que cerrar. Esperamos que lo de CLAS tenga efecto e invite a reflexionar al resto", señaló Fernández.
La negociación de los nuevos contratos lácteos ha sido muy polémica en la vecina Galicia, donde las ofertas recogen rebajas de hasta los 9 céntimos. Todo ello se produce en medio de una subida de costes de producción provocada por el estallido bélico en Oriente Medio. A esto se suma la próxima entrada en vigor, el 1 de mayo, del tratado entre la UE y los países de Mercosur, que tanto preocupa al sector agroganadero del Principado, como al resto de España y de Europa, por una competencia que tachan de "deleal e injusta" con productos sometidos a menos controles que los europeos.
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