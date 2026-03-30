El alto consumo de bebidas azucaradas entre los adolescentes asturianos: 9 de cada 10 las toman de forma habitual y cada vez a edades más tempranas

Nueve de cada diez adolescentes asturianos consumen bebidas azucaradas —refrescos, bebidas energéticas y deportivas— de forma habitual, en su día a día. Así lo revela una investigación liderada por la Universidad de Oviedo, donde se advierte de que el consumo comienza además a edades muy tempranas y aumenta de forma progresiva "con la edad hasta el punto de convertirse en un problema emergente de salud pública".

El consumo de este tipo de bebidas dista mucho de ser inocuo y va camino de convertirse en un problema de salud pública. De hecho, en Asturias, el Gobierno del Principado está a punto de aprobar una ley que fija la edad mínima para comprar tales productos en los 16 años.

Los autores del trabajo, que ahora difunde la Universidad, recuerdan que el consumo frecuente de bebidas azucaradas se asocia a diversos problemas de salud, como el aumento de peso, la aparición de diabetes tipo 2, el deterioro dental, alteraciones del sueño y otros efectos cardiovasculares. De hecho, una sola bebida puede superar las recomendaciones diarias de azúcar establecidas por la Organización Mundial de la Salud. El estudio está realizado por la Cátedra de Salud Comunitaria y Promoción de la Salud (ProSA) con 1.250 estudiantes de ESO y Bachiller de Asturias, denominado Proyecto BREDA. Esta cátedra está financiada por el Gobierno de Asturias.

Las autoras recalcan: “Conocer cuánto consumen los jóvenes y en qué contextos lo hacen resulta fundamental para diseñar estrategias eficaces de promoción de la salud, orientadas a mejorar la alfabetización nutricional, fomentar hábitos más saludables y promover decisiones informadas”. Los datos del informe autonómico reflejan la magnitud del problema: el 93% de los adolescentes asturianos consume bebidas azucaradas, ya sea de forma habitual u ocasional, de acuerdo con el siguiente desglose: el 66% las consume habitualmente; el 27% de forma ocasional; y un 7% declara no consumirlas nunca. Es decir, nueve de cada diez adolescentes consumen bebidas azucaradas, y dos de cada tres lo hacen de manera habitual. "Esto indica que estas bebidas están presentes de forma constante en la mayoría de los jóvenes", señalan.

Además, el consumo no solo es elevado, sino que se mantiene en todos los cursos y aumenta progresivamente con el nivel educativo, desde 2º de ESO hasta 2º de Bachillerato. En todos los cursos, se observa un patrón de consumo superior al 50% cuando lo hacen de manera habitual. Este patrón indica que el hábito no solo se mantiene, sino que se consolida con la edad. Por tanto, el consumo de bebidas azucaradas en los adolescentes del Principado de Asturias es la norma, no la excepción.

A la luz de los datos, las investigadoras subrayan que “los resultados ponen de manifiesto la urgencia de actuar de forma coordinada desde el ámbito educativo, sanitario e institucional para frenar una tendencia que ya está ampliamente extendida entre los jóvenes”. “Promover entornos más saludables y facilitar alternativas accesibles será clave para revertir este patrón de consumo y proteger la salud de las futuras generaciones”, concluye el director de la cátedra, Rubén Martín Payo.

Refrescos, la opción mayoritaria

Las bebidas refrescantes destacan como la opción más consumida, de entre las bebidas azucaradas, por los adolescentes: el 57,7% lo consumen de forma habitual; el 31,9%, ocasionalmente; el 10,4% nunca. "Estos resultados muestran que los refrescos están presentes en la vida de casi todos los adolescentes, lo que confirma la fuerte implantación social y cultural de las bebidas refrescantes. Su consumo presenta niveles elevados tanto en la ESO como en Bachillerato, con un 56,9% y 59,1%, respectivamente, de consumo habitual", apuntan.

El análisis del contexto de consumo muestra hasta qué punto estas bebidas forman parte de la rutina diaria: durante el tiempo de ocio es el principal momento de consumo (49,9% en ESO y 51,3% en Bachillerato), lo que muestra que estas bebidas son parte de las rutinas recreativas de la mayor parte de los alumnos; seguido de su consumo durante las comidas (17,1% en Bachillerato y 18,8% en ESO), lo que sugiere que estas bebidas se normalizan como acompañamiento habitual en contextos alimentarios; el contexto durante el día, fuera de momentos específicos, mantiene prevalencias moderadas en ambos niveles educativos (9,3% en Bachiller y 10,5% en ESO); y, durante la práctica de deporte, su consumo es mínimo (0,7% en bachillerato y 3,5% en ESO), por lo que no se perciben como un recurso asociado al rendimiento físico. Una conclusión: "Estos datos indican que los refrescos no solo se consumen en momentos puntuales, sino que están integrados en actividades cotidianas de los adolescentes".

Bebidas energéticas

El consumo de bebidas energéticas es menor, pero especialmente preocupante por su composición: casi el 30% de los adolescentes las consumen de manera habitual u ocasional (11,8% y 17,8% respectivamente). El consumo aumenta claramente con el nivel educativo:

El porcentaje de adolescentes que no consumen bebidas energéticas disminuye de un 73,1% en la ESO al 65,5% en Bachillerato.

El consumo ocasional sube del 16,5% al 20,2%.

El consumo habitual también aumenta del 10,4% al 14,2%.

Esto indica que, conforme avanza el nivel educativo y, por tanto, la edad, más adolescentes incorporan estas bebidas a su rutina diaria. Al analizar el contexto de consumo de las bebidas energéticas se observa que el principal escenario es en entornos sociales:

Durante el tiempo de ocio es el principal momento de consumo, especialmente en los estudiantes de mayores cursos académicos (19% en Bachillerato y 11,7% en ESO).

En actividades deportivas, el porcentaje de consumo es similar en ambos grupos (en torno al 6%), por lo que la idea de que las bebidas energéticas mejoran el rendimiento físico se mantiene.

El contexto durante el día, las prevalencias son bajas, pero superiores en bachiller (4,4% frente al 2,2%), lo que puede utilizarse como recurso cotidiano de aumento de la concentración o frente al cansancio.

Finalmente, el consumo durante las comidas es prácticamente inexistente, lo que indica que no está integrado en las rutinas alimentarias.

"El patrón de consumo muestra que las bebidas energéticas, aunque menos consumidas, se asocian al ocio y contextos sociales, especialmente en edades más avanzadas", describen las investigadoras.

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