Asturias ya apunta a su primer objetivo si se hace con la gestión de cercanías: "Queremos decidir sobre los horarios"
Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, ha confirmado que el Gobierno asturiano pretende tener "más decisión" sobre los trenes, aunque recalca que debe cumplirse el plan de cercanías
"Queremos tener mayor capacidad de decisión. Queremos poder decidir sobre los horarios, el mayor ámbito". Son palabras de Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno regional (PSOE e IU), sobre la intención del Principado de asumir las competencias sobre las cercanías ferroviarias, como adelantó hoy LA NUEVA ESPAÑA.
El Gobierno de Adrián Barbón estudia ya que la gestión de los trenes de cercanías, actualmente dependiente del Estado, pase a formar parte de las competencias autonómicas con el objetivo de mejorar el servicio.
Peláez abordó este asunto al término del Consejo de Gobierno, celebrado en Coaña, y expuso la posición del Ejecutivo: sí a gestionar los trenes, pero con un matiz. "Queremos poder decidir sobre los horarios, que es el mayor ámbito. Pero, evidentemente, hay una cuestión previa que no se le puede escapar a nadie: el cumplimiento del plan de cercanías, que son 1.500 millones de euros de inversión. Ahí ha habido avances, como el soterramiento de Langreo o la línea Laviana-Gijón", indicó.
"Nosotros ya tenemos ahora la Tarifa Plana Conecta y la Tarjeta Conecta, con más de 400.000 usuarios en el autobús. Somos un ejemplo de movilidad sostenible en toda España. De hecho, el Gobierno de España ha anunciado algo parecido a la Tarjeta Conecta, dado el éxito de esa política de movilidad sostenible del Principado de Asturias. Y en ese sentido, nosotros queremos tener mayor capacidad de decisión, y lo decimos sin ambages", aseguró el portavoz del Gobierno.
"Pero queremos que se cumpla ese plan (el de cercanías) y también los acuerdos de la Castellana, los logrados con el Ministerio tras el 'fevemocho'. No podemos obviar que, gracias a esas negociaciones que lideró el presidente, ahora mismo las cercanías en Asturias son gratuitas. Es decir, cuando se cumpla el plan de cercanías y todas esas inversiones comprometidas, evidentemente el Gobierno del Principado quiere tener mayor capacidad de decisión", añadió.
Las diferencias con el Ministerio de Transportes
Peláez también se refirió a la relación entre el Principado y el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente. Alejandro Calvo, consejero de Fomento, aseguró la semana pasada que Transportes se comportaba de modo "irresponsable" en relación con el peaje del Huerna. "Efectivamente, se han enfriado las conversaciones. Aunque el Gobierno central sea progresista, nosotros defendemos los intereses de Asturias por encima de cualquier condición. No siempre estamos de acuerdo y eso genera fricciones en la relación, pero estoy seguro de que lograremos encauzar la situación y, en cualquier caso, reivindicando el cumplimiento efectivo de ese plan de cercanías", señaló.
Preguntado sobre una hipotética reunión entre Barbón y Pedro Sánchez, como reclama UGT, Peláez insistió en que el Principado "defiende los intereses de Asturias".
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