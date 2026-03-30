Consejo de Administración de Cogersa
Calvo considera que aún hay varios meses para aprovechar y reutilizar los fondos Next Generation (MRR) que no se han gastado
El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias anuncia la creación de 45 plazas para la "plantona"
El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha asegurado este lunes que aún hay tiempo para asignar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), también conocidos como Next Generation, que no han sido gastados. Calvo lo ha indicado al final de la reunión del consejo de administración de Cogersa, entidad en la que no han fructificado proyectos por importe de unos diez millones de euros.
Calvo admitió que algunos de esos proyectos (como la ampliación de la planta de biometrización o una nueva instalación de recepción y triaje, sin olvidar una instalación puntera para la preparación de materiales para su reutilización, un proyecto para mejorar la trazabilidad y gestión digital de los residuos o la red de puntos limpios) "no van a poder ser ejecutados y por lo tanto se plantean otras alternativas para que esos fondos se ejecuten".
"También hay una parte de fondos que están en la consejería, que vamos a ver en estos meses la oportunidad de reconducirlos, lo que hemos visto todavía son oportunidades de reutilización de esos fondos", añadió el consejero. Queda todo este año 2026 para asignar los fondos.
Respecto a la red de minipuntos limpios, el consejo está buscando soluciones después de que el contrato quedase desierto en su segunda licitación. Calvo indicó que se ha producido un error y que se está tratando de subsanarlo.
Beneficios de 1,6 millones
El consejo de administración de Cogersa aprobó este lunes las cuentas de 2025, que "reflejan su solidez económica y su avance en sostenibilidad y generación de empleo", según fuentes de la Consejería. La sociedad instrumental cerró el año con una cifra de negocio de 59.184.484 euros, lo que supone un incremento del 2,75% respecto a 2024. El resultado final fue positivo, con un beneficio de 1.604.572 euros, lo que confirma la estabilidad financiera de la entidad.
La gestión de residuos no peligrosos se mantiene como eje central de la actividad de Cogersa, con casi 39,9 millones, el 67,46% de su cifra de negocio. Este ámbito incluye servicios esenciales como la recogida, transporte y tratamiento de residuos municipales. De forma paralela, las acciones vinculadas al reciclaje siguen ganando peso. La recogida y selección de materiales alcanzó los 10.157.977 euros (17,16% del total), mientras que la venta de materiales reciclados generó 1.514.610 euros (2,56%), lo que consolida una evolución positiva y alineada con los objetivos de economía circular.
Además, el año pasado se incorporó la sociedad Proygrasa, con una aportación de 1.887.351 euros, lo que refuerza la capacidad de Cogersa en la gestión integral de residuos.
Entre los ingresos, destacan las subvenciones de explotación del Principado, que ascendieron a 7.341.312 euros. De esta cantidad, 3,5 millones se destinaron a la red de puntos limpios y otros dos, al tratamiento de biorresiduos en la planta de biometanización, lo que permite mantener estos servicios en condiciones de gratuidad para los ayuntamientos. Además, se recibió un millón para la recogida y tratamiento de animales muertos en explotaciones ganaderas.
En el campo del empleo, Cogersa refuerza su función como motor económico. La plantilla media se situó en 434 personas, frente a las 352 de 2024, lo que implica un aumento de casi el 23 %. A ello se suman 182 empleos estables generados a través de empresas proveedoras.
La actividad del consorcio también impulsa el tejido empresarial, con 7.429.902 euros destinados a trabajos vinculados a la operación de plantas y recogidas, y veinte millones en servicios exteriores, como mantenimiento o consultoría. El resultado de explotación mejoró, al situarse en 871.615 euros en negativo, lo que, junto con los ingresos financieros, permitió cerrar el ejercicio con el beneficio mencionado.
Las cuentas deberán ser aprobadas definitivamente por la junta general de la entidad en los próximos meses.
Refuerzo de la plantilla con 45 nuevos empleos
Por otro lado, Calvo anunció que Cogersa convocará en los próximos dos meses una oferta de 45 nuevos puestos de trabajo para la explotación directa de la planta de tratamiento de la fracción resto, conocida como la "plantona". Esta medida permitirá consolidar la capacidad operativa de una instalación clave.
Tras un periodo inicial de arranque de siete meses, la incorporación del nuevo personal está prevista para septiembre, momento en que comenzará su formación. La estructura incluirá perfiles técnicos (jefatura de planta, personal de operación, prevención de riesgos, calidad y medio ambiente) junto con 40 puestos operativos, entre otros, responsables de turno, operadores de línea, gruistas, especialistas en prensas y trituradoras, conductores y personal de triaje.
La nueva planta funcionará en dos turnos diarios (mañana y tarde), a los que se sumará uno más, nocturno, destinado a limpieza y mantenimiento mediante contratación externa.
Cogersa publicará toda la información sobre requisitos, plazos y procesos selectivos en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) y en su página web.
Suscríbete para seguir leyendo
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
- Multado con 200 euros un conductor por no tener la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa en busca de este dispositivo
- Eugenio y Teresa llegaron hace un año a La Fresneda y están felices: 'Aquí hacemos todo a pie
- Atención conductores Asturianos: la Guardia Civil revisa las guanteras tras el anuncio en la autovía A-66
- Un hombre fallece en el incendio de un almacén de bazar en La Felguera
- Incendio mortal en Langreo: 'Su mujer estaba convencida de que el marido estaba dentro del almacén porque había ido a colocar material; es terrible
- Adiós a la baliza v-16: multado con 200 euros y cuatro puntos un motorista que olvidó el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil busca con lupa