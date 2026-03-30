Los consejeros viajan a Coaña… para verse juntos en un despacho: la historia del No-Consejo de Gobierno por una indisposición del Presidente

El gobierno del Principado al completo se desplazó esta mañana a Coaña… para verse juntos. La ausencia del Presidente del Principado, Adrián Barbón, comunicada en el último momento a los integrantes del Ejecutivo, frustró la celebración del Consejo de Gobierno en el hospital de Jarrio, como estaba previsto. La formalidad jurídica impidió que la reunión de los consejeros tuviese rango de Consejo de Gobierno y quedó en un encuentro de los consejeros.

La agenda del Ejecutivo mantenía hasta primera hora de la mañana la asistencia de Adrián Barbón en un Consejo de Gobierno que se desplazaba al Hospital de Jarrio para inaugurar a renglón seguido la nueva unidad de hemodiálisis en el centro sanitario del Noroccidente.

Cuando ya los consejeros se encontraban en las instalaciones sanitarias, recibieron el aviso de que el Presidente no acudiría a causa de una indisposición y que se trasladaba a un centro sanitario para ser evaluado, sin que trascendiese por parte del Gobierno información sobre el estado de salud de Adrián Barbón. Paradójicamente, Barbón se trasladaba a un centro sanitario distinto al hospital donde debía celebrarse el cónclave del Ejecutivo.

La ausencia del Presidente hacía imposible celebrar un Consejo de Gobierno, ya que sin él presente solo puede presidirlo la Vicepresidenta, Gimena Llamedo, que se encuentra de regreso tras un viaje a Sudamérica.

Finalmente, los consejeros, dirigidos por el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, celebraron una reunión sin validez jurídica y repasaron los asuntos del orden del día. Lo que sí se produjo fue la inauguración prevista de la unidad de hemodiálisis, en la que participaron el propio Peláez y la consejera de Salud, Concepción Saavedra. El resto de consejeros regresó a Oviedo.

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Los asuntos del orden del día quedarán ratificados en un encuentro telemático de los consejeros con el Presidente esta tarde que, jurídicamente, será el verdadero Consejo de Gobierno.