El frenazo de la descarbonización industrial, la razón del desplome de la inversión extranjera en Asturias / .

Asturias obtuvo un total de 73,6 millones de euros en inversiones extranjeras en 2025, lo que significa la cifra más baja desde 2021. La principal razón es el frenazo en seco que se produjo el año pasado en entradas de capitales foráneos para proyectos de descarbonización del sector energético, una actividad clave en la economía de la región: no se captó ni un solo céntimo después de tres ejercicios (2022, 2023 y 2024) de desembolsos crecientes.

El gran peso que ha tenido en Asturias la inversión extranjera en la energía se aprecia fácilmente si se analizan los datos de los últimos años del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Así, de los 299,5 millones de euros de capital extranjero que entraron en la región en 2022, casi el 70% (es decir, 201 millones) procedieron del sector del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire, tal como figura en la rúbrica del Ministerio. En 2023, el porcentaje que aportó esta actividad ascendió al 87% (462,3 millones de un total de 528,4), y en 2024, la cuota fue del 78% (487 de 619,4 millones).

Estos montos coinciden con un periodo en el que empresas energéticas de relevancia en Asturias, como la portuguesa EDP, han realizado procesos de transición ecológica para descarbonizar sus centrales térmicas. Por ejemplo, el pasado mes de julio la compañía, junto con el asturiano grupo Masaveu, completaron la conversión de carbón a gas natural del grupo 2 de Aboño (Carreño), la principal instalación de generación de energía de Asturias.

No obstante, EDP mantiene en suspenso sus inversiones en el hidrógeno verde, donde manejaba dos grandes proyectos. El principal, también en Aboño, es el «Asturias H2Valley», donde la empresa preveía una inversión de 169 millones de euros. También planeaba desembolsar 22 millones en la construcción de una planta de electrólisis en la central de Soto de Ribera (Ribera de Arriba). Sin embargo, el consejero delegado de EDP, Miguel Stilwell, admitió hace unos meses que antes de invertir en hidrógeno se necesitan encontrar clientes industriales interesados en comprarlo.

Fuentes de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) consultadas por este periódico coinciden en que la principal explicación de la caída de la inversión extranjera en Asturias en 2025 (un desplome del 88% respecto a 2024) reside en la paralización de inversiones relacionadas con la descarbonización industrial.

Otra importante compañía extranjera afincada en Asturias, la siderúrgica ArcelorMittal, inició en 2024 la transformación de su acería de Veriña (Gijón), en la que ha invertido un total de 213 millones de euros. No obstante, hace año y medio también aparcó su gran plan descarbonizador: la construcción de una planta de reducción directa de mineral de hierro (sistema DRI).

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De los 73,6 millones extranjeros ingresados el año pasado, la mayor parte procedieron de los sectores de la fabricación de productos metálicos (28,8 millones), el comercio mayorista (24,9 millones) y la industria alimentaria (15,4 millones). El resto de cantidades registradas fueron residuales.