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Herida una menor mientras hacía barranquismo en Trescares (Peñamellera Alta)

La joven fue evacuada al Hospital de Arriondas

Lugar del rescate.

Lugar del rescate. / SEPA

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Rescatada una menor herida en una pierna cuando practicaba barranquismo en Trescares (Peñamellera Alta). Fue atendida en el lugar del accidente por la médica-rescatadora del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA. Para recuperar a la joven se realizaron cuatro ciclos de grúa.

La afectada fue evacuada a la helibase del SEPA en Cangas de Onís y desde allí trasladada al Hospital del Oriente en Arriondas en una ambulancia de Soporte Vital Básico movilizada por el SAMU.

El aviso al 112 Asturias fue a las 12.09 horas. La herida llegó al helipuerto a las 14.32 horas. Los medios llegaron a base a las 15.02 horas.

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Fue informada la Guardia Civil.

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