Herido un hombre de 58 años al caer en una cuneta en la localidad de San Pelayo, en El Franco

Un hombre de 58 años resultó herido de consideración al caer a una cuneta, por razones que no han trascendido, en la localidad de San Pelayo, en el concejo de El Franco.

Fue rescatado, con la camilla de palas, por efectivos de Bomberos de Asturias con base en el parque de Barres.

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Según el SAMU, el afectado fue evacuado para más pruebas al Hospital de Jarrio tras ser atendido por el equipo médico de una ambulancia de Soporte Vital Avanzado de Coaña.