La intención del Principado de asumir las cercanías impacta en la política asturiana: IU reclama ya la "apertura de negociaciones"

El Gobierno asturiano (PSOE e IU), liderado por el socialista Adrián Barbón, estudia ya que la gestión de los trenes de cercanías, actualmente dependiente del Estado, pueda pasar a formar parte de las competencias autonómicas con la intención de mejorar el servicio, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Guillermo Peláez, portavoz del Gobierno, aseguró esta mañana que el primer objetivo es poder gestionar los horarios.

La intención del Ejecutivo ha provocado un reguero de reacciones en los grupos políticos de la Junta. Únicamente Vox se mostró claramente en contra de que el Principado pudiese asumir las competencias.

El PP de Álvaro Queipo, principal partido de la oposición, dudó sobre las intenciones del Ejecutivo, aunque no cargó directamente contra un hipotético traslado de competencias.

"No es la primera vez que este Gobierno anuncia estudios que luego se quedan en una pantalla de humo. Y de nada sirve asumir competencias si después la gestión va a ser un desastre, como hemos visto en otros ámbitos", aseguró Pedro de Rueda, diputado popular, encargado de las infraestructuras.

"Me produce bastante asombro la irresponsabilidad y la frivolidad con la que el Gobierno de Asturias está tratando un asunto tan serio y tan importante como el futuro del ferrocarril asturiano", añadió.

Vox sí se mostró claramente en contra, calificando la intención como “una maniobra electoralista que evidencia la incapacidad del Ejecutivo autonómico y su absoluta subordinación al PSOE de Sánchez”, en palabras de Carolina López, portavoz de Vox.

“Queda un año para las elecciones y el Gobierno de Barbón no sabe cómo intentar desvincularse de Sánchez, cuando son exactamente lo mismo. No engañan a nadie”, indicó.

En este sentido, López ha señalado que “estamos ante un Gobierno que ni gestiona lo que tiene ni está en condiciones de asumir nuevas competencias”, recordando que “Asturias sigue siendo la región con más puntos negros en sus carreteras, reflejo de una gestión deficiente en infraestructuras básicas”.

IU reclama la "apertura de negociaciones"

Izquierda Unida, socio del PSOE en el Gobierno regional, que lleva años pidiendo esa competencias, reclamó la "apertura de negociaciones" con el Gobierno central.

"En este caso más que nunca, no podemos perder ese tren. Y desde nuestra opinión, ya vamos tarde, porque el plan de cercanías tenía que estar ya en su desarrollo máximo y el proceso de negociación de esas transferencias para lograr un tren a la medida de Asturias, si se nos hubiera escuchado desde el principio, ya estaría también en marcha", opinó Delia Campomanes.

Covadonga Tomé, del grupo mixto, también apoyó la iniciativa. "Esto nace de escuchar lo que nosotras llevamos años defendiendo: que la movilidad no puede seguir pensándose desde los despachos en Madrid con su planificación de parches", indicó la dipitada.

"Ahora bien, nos preguntamos en qué condiciones pretende Barbón asumir las competencias de la red ferroviaria. Asturies cuenta con un trazado extenso pero, tras años de abandono y dejadez, está muy deteriorado. Esperamos que el Gobierno de Asturias exija lo que merecen los asturianos y las asturianas: una red con recursos y bien gestionada, que vertebre la comunidad, reduzca las desigualdades territoriales y conecte los servicios públicos esenciales", añadió.

Adrián Pumares, de Foro, también cree necesario que Asturias asuma las cercanías y definió como "una oportunidad de oro para impulsar el tren", además de reclamar un "proceso de negociación para que el Ministerio de Transportes aporte una parte de la financiación para su actualización y explotación".

Según Pumares, “si el Principado de Asturias no ejerce liderazgo en la planificación y gestión de las cercanías ferroviarias, será imposible contar con una red que de verdad responda a las necesidades y demandas de los asturianos”.

Los sindicatos, a favor

"Sería bueno que Asturias tuviese más capacidad de intervenir en mallas horarias y todo lo que tiene que ver en materia ferroviaria", destacó, por su parte, Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, que pidió, como ya lo hiciese el Gobierno, la culminación del plan de cercanías.

"Que el gobierno del Principado asuma la gestión de los servicios de cercanías de ámbito ferroviario es algo que desde CCOO veníamos reivindicando desde hace tiempo. Por lo tanto nos satisface conocer la noticia de la puesta en marcha de un estudio para analizar su viabilidad", apuntaron, por su parte, Comisiones Obreras.

"Esta medida cumple un doble objetivo ya que no solo dará cumplimiento al Estatuto de Autonomía en lo que a competencias exclusivas del Principado de Asturias se refiere. si no que supone un paso crucial para poder dar cumplimiento de una forma práctica a la nueva ley de movilidad sostenible, que establece la movilidad como derecho esencial que nos permite el disfrute de otros derechos básicos como la sanidad o la educación", destacaron desde el sindicato.