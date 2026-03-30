Mercadona confirma su cambio de horario y avisa a sus clientes: cierra por la tarde

Ya estamos en Semana Santa, unas fechas esperadas por muchos por los días de descanso, para viajar y desconectar. Y es que estos días suponen la antesala de las esperadísimas vacaciones de verano.Tras un invierno frío y lluviosos, ahora es el momento de la subida de as temperaturas, disfrutar del aire libre y los paseos por la playa el mar.

En Semana Santa los escolares tienen días libres y muchos trabajadores afortunados también han podido cogerse varios días seguidos libres. Pero los festivos oficiales son el jueves y el viernes Santo. Dos fechas marcadas en el calendario en la que los supermercados modifican sus horarios de apertura y cierre.

Uno de ellos es Mercadona, que avisa a sus clientes a través de diferentes anuncios que ha colocado en sus centros de venta al público. Así, en las cajas ya encontramos un cartel en el que se informa del "horario especial" de los próximos días. El jueves, 2 de abril, los supermercados Mercadona abrirán de 9.00 a 15.00.

El Viernes Santo esotos establecimientos permenecerán cerrados por descanso de festivo. El sábado 4 de abril vlverán a abrir con normalidad y el Domingo de Resurrección estará cerrados en toda España.

Mercado cuenta ya con 25 supermercados en Asturias, 21 de los cuales disponen del modelo de Tienda Eficiente y 19 ya tienen la sección 'Listo para Comer'.

Camapaña de contrataciones

Mercadona busca cerca de 5.000 trabajadores para sus supermercados de toda España. La cadena presidida por Juan Roig ha iniciado la campaña de contrataciones estivales en la mayor parte de comunidades con sueldos de más de 2.000 euros. Las ofertas ya están disponibles a través de su portal de empleo, donde los interesados pueden inscribirse.

En el caso de Asturias, la compañía ofrece seis contratos. Tres de ellos son fijos discontinuos en Lena, Parres y Villaviciosa. Y los otros tres son temporales en Langreo, Oviedo y Gijón. Todas ellas incluyen "formación remunerada, proyección laboral dentro de la empresa, horario conocido el día 20 del mes anterior y periodos anuales conocidos con antelación". La retribución mensual bruta es de 1.734 euros, con posibilidad de llegar a los 2.346 euros en un futuro, si la jornada es de 40 horas semanales. Se trabajan cinco días, con turnos rotativos de mañana y tarde. En el caso de que la jornada sea de 20 horas, el sueldo mensual es de 867 euros, que podría alcanzar los 1.173 euros. Y si fuesen 15 horas semanales, la retribución sería de 650 euros, con posibilidad de ascender a 879.

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En total, la firma valenciana líder del sector de la distribución comercial de España incluyen cerca de 5.000 puestos de personal de supermercado (cajero/reponedor) y repartidores. No se necesita experiencia previa, puesto que las nuevas incorporaciones recibirán formación específica, uniéndose a una plantilla de más de 110.000 trabajadores en todo el país.