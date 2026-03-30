El nuevo plan para los Picos de Europa prohíbe el tren cremallera que pretendía el ayuntamiento de Cangas de Onís
El Principado presenta un nuevo Plan Rector para los Picos de Europa que busca equilibrar la conservación ambiental con el desarrollo económico, prohibiendo la construcción de un tren cremallera a los Lagos de Covadonga
La vertiente asturiana del Parque Nacional de los Picos de Europa contará con un nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) "que conjuga la conservación de este espacio de excepcional valor ambiental con el desarrollo económico de su área de influencia", resalta hoy el Principado, pero que prohíbe la construcción de un tren cremallera para acceder a los Lagos de Covadonga, que es una petición clave del ayuntamiento de Cangas de Onís, cuyo alcalde es el popular José Manuel González Castro.
El regidor indicó que, si el plan rector, prohibiese el tren cremallera a los lagos,el consistorio acudiría a los tribunales. En el documento publicado hoy en el Bopa, efectivamente, se prohibe "la construcción de nuevas líneas ferroviarias, trenes cremallera y estaciones de esquí".
Este nuevo plan, según el Gobierno regional, responde a los retos actuales en tres ámbitos: la conservación, el uso público y el desarrollo rural sostenible. "El documento ofrece mayores garantías para quienes habitan y trabajan en el parque y para asegurar el cuidado de este enclave, único en el contexto europeo e internacional, que exige una planificación rigurosa y una gestión responsable", destaca al Gobierno regional.
El texto incorpora mecanismos para reducir y simplificar las gestiones administrativas para habitantes del parque y profesionales de la ganadería. Entre ellos, por ejemplo, figura la posibilidad de realizar determinados trabajos de mantenimiento o desbroce mediante una simple declaración responsable, algo que hasta ahora
El Gobierno regional ha trasladado en varios puntos las ventajas, según su versión, del nuevo plan, que se detallan a continuación.
Ganadería extensiva y usos tradicionales: El plan reconoce la función histórica de las comunidades locales en la conservación del parque y refuerza el apoyo a la ganadería extensiva y a los usos tradicionales. Estas actividades son esenciales para mantener el paisaje y la identidad cultural del territorio, por lo que se establecen marcos más claros que eviten situaciones de incertidumbre.
Productos locales de calidad. El texto respalda la producción vinculada al espacio protegido y favorece la diversificación económica y el mantenimiento de un medio de vida ligado al territorio. Su conservación se concibe de forma inseparable al fortalecimiento de las oportunidades para la población de su área de influencia.
• Modelo turístico sostenible y de calidad. El PRUG regula con mayor claridad las actividades recreativas y deportivas, al tiempo que refuerza la información dirigida a sus visitantes, así como la seguridad en la montaña y la protección de los espacios más frágiles. El objetivo es promover un turismo ordenado, respetuoso y de calidad, capaz de ofrecer una experiencia satisfactoria sin comprometer los valores naturales del espacio. A la vez, se impulsa la creación de oportunidades económicas en los municipios.
• Régimen de compensaciones. El plan incorpora un régimen de compensaciones que incluye, entre otras, inversiones públicas planificadas, medidas de apoyo a la población local, respaldo a las actividades y un sistema de indemnizaciones para aplicar cuando sea necesario. El objetivo es que el parque siga siendo una oportunidad para el territorio y contribuya a su desarrollo equilibrado.
• Coordinación interadministrativa. El PRUG robustece la coordinación entre Asturias, Cantabria y Castilla y León, las tres comunidades que aportan terrenos al parque, para garantizar una gestión homogénea y eficaz. La cooperación es fundamental para asegurar criterios comunes en la conservación, el uso público y la atención a la población local.
El Parque Nacional de los Picos de Europa fue el primero declarado en España. Es un espacio de valor único, cuya gestión requiere una planificación rigurosa y responsabilidad, siempre en equilibrio con la vida y la actividad de las comunidades que viven en su territorio.
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