El Principado eleva las ayudas a concejos pequeños en una reunión del Consejo de Gobierno que deberá repetirse por indisposición del Presidente

El Principado ha aprobado este lunes un nuevo incremento del Fondo de Cooperación Municipal, que alcanzará los 12,1 millones de euros para reforzar la autonomía financiera de los 74 concejos asturianos de menos de 40.000 habitantes. La medida se abordó en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en Coaña, aunque la indisposición del presidente, Adrián Barbón, impidió que la sesión tuviera carácter formal y obligará a repetirla esta tarde por vía telemática para dar validez jurídica a los acuerdos.

El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, explicó que la cita matinal fue una reunión de consejeros en la que se despachó el orden del día previsto para el Consejo de Gobierno y se dio cuenta de los asuntos que se ratificarán posteriormente. Entre ellos figura el reparto del Fondo de Cooperación Municipal, que sube un 10% respecto al año pasado y marca, según el Gobierno, una cifra histórica.

La partida está destinada a sostener el funcionamiento ordinario de las entidades locales y a apoyar distintas actuaciones en los municipios con menor población. Su principal característica es que no está vinculada a un fin concreto, de modo que cada ayuntamiento puede destinarla a las necesidades que considere prioritarias, en muchos casos para gasto corriente y financiación complementaria.

Del total del fondo, el 40% se distribuye a partes iguales entre los 74 concejos beneficiarios, por lo que cada uno recibirá 65.405 euros. El resto se reparte con arreglo a criterios de población, envejecimiento, superficie, orografía y dispersión territorial.

En concreto, el 30% de la dotación, 3,63 millones, se asigna según la población, con un criterio corrector para favorecer a los municipios más despoblados, especialmente los de menos de 2.500 habitantes. Otro 5%, 605.000 euros, se distribuye en función del índice de envejecimiento elaborado por Sadei con datos de población a 1 de enero de 2025. El 3% se reparte por superficie y otro 3% por orografía, en este caso atendiendo a los kilómetros cuadrados con pendientes superiores al 20%. El 19% restante se adjudica por dispersión territorial, en función del número de entidades singulares de población con al menos cinco habitantes.

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El Ejecutivo destacó además que la dotación de este instrumento ha aumentado un 70,42% desde 2019 y avanzó su intención de elevarla un 10% anual hasta alcanzar los 13,31 millones en 2027.