Rubén del Campo, portavoz de la AEMET: "Esta Semana Santa las lluvias quedarán acotadas al norte peninsular y habrá rachas de viento muy fuertes"

Estabilidad, subida de las temperaturas y lluvia solo en el norte peninsular. Ese es el resumen del pronóstico del tiempo para esta Semana Santa en España. Así lo ha explicado este lunes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que ha añadido, además, que habrá calima en Canarias y "rachas muy fuertes de viento" en el nordeste peninsular y en el archipiélago balear.

Aunque todavía hay incertidumbre, todo apunta a que los termómetros llegarán a los 30 grados en puntos del sur. En zonas del norte como Asturias el mercurio también subirá más de 10 grados en comparación a las temperaturas actuales, con máximas de hasta 26 grados. "Las precipitaciones quedarán acotadas al extremo norte peninsular", con nevadas en las montalas. Además, "probablemente se registren chubascos en Baleares entre este martes y jueves", explicó Rubén del Campo.

Viento del norte y nieve

Por días, el portavoz de la AEMET ha detallado que este lunes persistirá el viento del norte, con rachas muy fuertes en el nordeste peninsular y en Baleares y mal estado de la mar. Según Del Campo, podrá derribar ramas y provocar la caída de objetos elevados, por lo que ha pedido precaución. Además, habrá precipitaciones en puntos del Cantábrico, Pirineo y Alto Ebro que serán de nieve a partir de unos 1.300 a 1.500 metros, con una cota que irá subiendo. En el resto de la mitad norte se registrarán intervalos nubosos, mientras que en el sur habrá cielos despejados.

Aunque se considera poco probable, el portavoz de AEMET no descarta algún chubasco aislado en Baleares. Más allá de ello, ha indicado que se prevén heladas en zonas del interior al amanecer que precederán a temperaturas más altas. De hecho, ciudades como Badajoz, Murcia o Castellón rondarán los 22ºC. En Canarias, el archipiélago registrará rachas de viento muy fuertes y calima, sobre todo, en las islas orientales y Gran Canaria.

El viento muy fuerte continuará el martes en zonas del nordeste peninsular y de Baleares y volverá a dejar mal estado de la mar. Según la predicción, las olas podrían superar los seis metros de altura en zonas del norte de Cataluña y Baleares. Un día más se registrarán precipitaciones en el Cantábrico, Pirineos y Alto Ebro. En líneas generales serán débiles, pero persistentes.

En este contexto, las temperaturas subirán en toda España. Por zonas, las mínimas lo harán en la Península, por lo que las heladas quedarán acotadas a zonas de montaña. En el interior de la mitad norte y el Cantábrico, las máximas rondarán entre los 14 a 16ºC, aunque en ciudades como Pamplona, Vitoria o Burgos seguirá haciendo frío, con entre 11 a 13ºC. Por el contrario, en Galicia y en el sur y este peninsulares se superarán los 20ºC y, de hecho, en zonas del área mediterránea, valle del Guadalquivir y Canarias se sobrepasarán los 25ºC.

El miércoles será una jornada similar, con vientos intensos de nuevo en el nordeste peninsular y Baleares y mal estado de la mar. Además, las lluvias quedarán acotadas al Cantábrico, Pirineos y Alto Ebro, aunque una borrasca mediterránea incrementará la posibilidad de chubascos en Baleares.

Asimismo, no se puede descartar que también se registren precipitaciones en el este de Cataluña. Del Campo indica que las nevadas aparecerán a partir de unos 1.400 a 1.800 metros y que los cielos estarán más despejados en el centro y sur de la Península. En esta jornada, la calima persistirá en Canarias y en la mayor parte del país no se registrarán grandes cambios de temperatura.

Aumenta el calor

De cara al Jueves Santo, el portavoz de AEMET no espera grandes cambios. Así, seguirán las lluvias débiles en el Cantábrico y Pirineos mientras que irán remitiendo en Baleares. A pesar de ello, aún nevará en la cordillera pirenaica por encima de los 1.200 a 1.400 metros. En el resto del país, los cielos estarán poco nubosos, con termómetros que no registrarán cambios en la mayor parte del país. Sin embargo, los vientos soplarán con intensidad en el nordeste peninsular y Baleares. Mientras tanto, en Canarias irá remitiendo la calima.

En lo que respecta al Viernes Santo y días posteriores, Del Campo indica que lo más probable es que continúe el tiempo estable en la mayor parte del territorio, con menos precipitaciones en el extremo norte. En líneas generales, las temperaturas serán más altas. Aunque todavía hay incertidumbre, podrían rondar los 28 a 30ºC en puntos del sur peninsular. A su vez, también se espera tiempo estable y temperaturas más altas en el archipiélago canario.