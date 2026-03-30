Siete jóvenes (y sobresalientes) estudiantes asturianos buscan una de las Becas Europa para sumergirse en el continente: "Sería increíble", admiten

Siete jóvenes asturianos pelean contra los mejores alumnos de España por llevarse una de las Becas Europa, que es una iniciativa de la Universidad Francisco de Vitoria, en colaboración con el Banco Santander, que reconoce la excelencia de los estudiantes de Segundo de Bachillerato.

La institución académica dará cincuenta becas a alumnos sobresalientes que, al finalizar su etapa escolar, en el mes de julio, tendrán la oportunidad de viajar durante 20 días por Europa, visitando universidades de referencia y participando en diversas actividades académicas y culturales. A estas becas optan 200 estudiantes y solo los tres mejores alumnos de cada centro tienen la oportunidad de presentarse.

En la fase final celebrada en Madrid, en la que cada centro presentaba a sus mejores alumnos, se colaron los asturianos Pelayo Andrés, Uxía García, Sara González y Carla González, Alba Fernández, Carmen Pérez y Carmen Micalizzi.

Durante varios días, los participantes se enfrentaron a un proceso de selección completo que buscaba conocer quiénes son más allá de sus notas e hicieron frente a exigentes pruebas psicotécnicas, preguntas abiertas, dinámicas en grupo y también la grabación de un vídeo de presentación.

Para Sara González, una de las seleccionadas, del colegio La Corolla (Gijón), la experiencia fue inesperada: "No sabía muy bien qué me iba a encontrar. Fue intenso, pero también muy enriquecedor". González destaca especialmente el ambiente creado entre los participantes: "Sales de tu burbuja y conoces a gente increíble, todos con inquietudes y ganas de aprender".

En su caso, la beca se presenta como un reconocimiento a la excelencia académica y al esfuerzo constante durante el Bachillerato. "Pensé que sería una cosa diferente, las charlas que hubo me sirvieron mucho de cara al futuro", cuenta. La gijonesa tiene claro lo que hará el año que viene: Derecho o el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE).

Pelayo Andrés, del IES Peñamayor (Nava), también vivió la experiencia como algo transformador. Durante las jornadas en Madrid tuvo la oportunidad de intercambiar ideas con estudiantes de toda España, asistir a actividades culturales y reflexionar sobre su futuro. "El programa te hace pensar en quién eres y en qué quieres llegar a ser", comenta Andrés, que destaca la importancia de salir de la rutina y enfrentarse a nuevos retos, tanto personales como académicos. "Fue un viaje muy completo porque además de conocer a gente nos dieron distintas charlas sobre qué carreras elegir", explica este estudiante, que quiere estudiar el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas.

Por su parte, Unai García, del IES Virgen de Covadonga (El Entrego), reconoce que el proceso de selección fue exigente, pero justo. "No se trata solo de lo académico. Valoran cómo piensas, cómo te expresas y cómo trabajas con los demás", explica. La convivencia con otros estudiantes fue, para él, uno de los aspectos más enriquecedores. "Se te olvida que estás pasando una prueba de selección, porque el ambiente es distendido y relajado", asegura el joven. El curso pasado, al empezar Bachillerato, tenía claro que haría Bioquímica, pero este año le asaltan las dudas. "La verdad que no sé que estudiar, el viaje a Madrid me sirvió también para asistir a distintas ponencias muy interesantes sobre el futuro profesional".

Carla González es estudiante del IES Río Trubia y coincide con sus compañeros en que la experiencia ha cambiado su forma de ver la universidad y su futuro profesional. "Te abre la mente. Conoces a gente con intereses muy distintos y eso te hace replantearte muchas cosas", afirma. Su vocación es la medicina, y aspira a estudiar la carrera en la Universidad de Oviedo.

Sorprende en todos ellos la madurez con la que hablan, una de las habilidades para ser seleccionados para la beca. A González, por ejemplo, una de las cosas que más le sorprendieron del viaje a Madrid fue el trato que recibió por parte de la organización: "Te toman por una persona adulta y eso ayuda mucho para poder hablar de igual a igual", lamenta la joven, que siente que a veces por el hecho de ser adolescente "pasan de ti". Además, todos ven que el proceso les ha ayudado a crecer personalmente. "No solo aprendes, también te conoces mejor a ti mismo", resume González.

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Tras esta primera fase en Madrid, solo 50 estudiantes serán finalmente seleccionados para disfrutar de la beca completa, que consiste en un viaje formativo de 20 días por distintas ciudades europeas, donde visitarán universidades, asistirán a conferencias y convivirán con otros jóvenes con inquietudes similares. Todos ellos desean poder pasar. "Sería increíble poder estar ahí", admite Sara González. "La fase inicial ya fue un viaje muy completo, así que el final debe de ser todavía mejor", vaticina Pelayo Andrés. El veredicto se conocerá a mediados de abril.