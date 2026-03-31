Agenda: qué hacer hoy martes 31 de marzo en Asturias

Oviedo

Presentación del libro "Paz de puño y letra"

A las 19.30 horas, el Club acoge un encuentro literario con motivo de la presentación del libro "Paz de puño y letra", un volumen que reúne a 37 poetas asturianos unidos por la paz, en el que intervendrán el periodista y poeta Lauren García, coordinador del proyecto; la escritora y activista Virginia Gil Torrijos, y la filósofa y activista de Amnistía Internacional Vicenta Acebal, además de la lectura de poemas por parte de algunos de los participantes.

Bocados del Cofrade

Durante todo el día, Oviedo acoge una nueva edición de "Bocados del Cofrade", una iniciativa gastronómica que, hasta el 5 de abril, reúne a más de 20 establecimientos que ofrecen pinchos y minitapas inspirados en los ingredientes tradicionales de la Semana Santa, así como el denominado Menú del Cofrade —con entrante, plato principal y postre de cocina de vigilia—, en una propuesta impulsada por OTEA y el Ayuntamiento que invita a recorrer la ciudad a través de un gastromapa y a combinar gastronomía y tradición.

RIDEA

A las 19.00 horas, el Salón de Actos del RIDEA, en el Palacio del Conde de Toreno, acoge una nueva sesión del ciclo de conferencias sobre la toponimia asturiana, en esta ocasión centrada en "La homonimia en los topónimos: nombres parecidos, pero con sentidos diversos", impartida por el especialista Xulio Concepción Suárez.

Procesión del Silencio

A las 20.30 horas, la Real Cofradía del Silencio y Santa Cruz celebra la Procesión del Silencio con salida desde Santa María la Real de la Corte y un recorrido por las calles San Vicente, Jovellanos, San Juan, Alfonso II El Casto, La Regenta, Fruela II, Tránsito de Santa Bárbara y Corrada del Obispo, para regresar al templo con llegada estimada a las 23.00 horas.

Matadero Uno

A las 19.30 horas, la librería Matadero Uno, en Oviedo, acoge la presentación de "Redes vacías", de César Rendueles, en un acto en el que el autor estará acompañado por David Sánchez Piñeiro.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra, inaugurada el 30 de marzo de 2026 en Oviedo (plaza España, 4), pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo "Carta a un militar español" bajo el lema "PLUS ULTRA: la audacia que cruza horizontes". La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

David Uclés presenta en Pumarín su último libro

A las 19.00 horas en el salón de actos del Centro Municipal Integrado Pumarín-Gijón Sur se presenta el nuevo libro del escritor David Uclés, "La ciudad de las luces muertas", galardonado con el premio "Nadal" de Novela 2026.

David Uclés, en la Casa Batlló, de Barcelona. / Pau Gracia

La entrada se hará con invitación.

Semana Santa

A las 20.00 horas saldrá de la iglesia parroquial de San Pedro la procesión de las Lágrimas de San Pedro o procesión del Silencio, con los pasos de la Flagelación y Lágrimas de San Pedro. En caso de lluvia, se suspendería.

Paseo de Begoña

El Paseo de Begoña acoge hasta el 5 de abril el Mercado de Semana Santa de Gijón, con artesanía, comida, productos locales y otras propuestas. Está organizado por la Asociación de Vendedores de Calle de Asturias.

Antiguo Instituto

Hasta el 24 de mayo se podrá visitar la exposición fotográfica "Sakiko Nomura. Tierna es la noche", comisariada por Enrique Juncosa. Los horarios del Antiguo Instituto son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse hasta el 1 de abril la exposición "Presentes alternativos", del artista leonés Marcos Tejedor. En los cuadros que conforman esta colección aparecen políticos, artistas o actores como Joaquín Sabina, Winston Churchill, Pepe Mújica o Nelson Mandela. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Ateneo de La Calzada

Hasta el 20 de abril se podrá ver "Xixón del alma", una exposición colectiva de acuarelas de Nieblastur. El horario del Ateneo es de lunes a sábado, de 8.00 a 21.30 horas.

Palacio de Revillagigedo

A las 19.00 horas, se inaugurará la exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea", que explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Centro municipal de La Arena

Hoy concluye en el centro municipal integrado de La Arena la muestra "Luces y sombras", de la tertulia fotográfica "Raw2". Los horarios son de lunes a viernes de 8.15 a 21.15 horas.

Múseu del Pueblu d’Asturies

Hoy concluye la exposición "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990", una muestra que presenta los contextos en los que este cereal aparece representado a lo largo de más de un siglo de historia. Igualmente, también se clausura hoy la exposición de fotos "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)", sobre tipos populares mexicanos.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 4 de abril se podrá ver una exposición colectiva, con obras de varios artistas. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 12 de septiembre se podrá visitar la exposición "De rerum natura", de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Además, último día para visitar la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola

Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 14 de junio se podrá visitar la muestra "La caligrafía del dibujo de Alejandro Sirio". Esta propone una mirada transversal a la obra del artista ovetense, subrayando su versatilidad y la constante presencia de su inconfundible estilo, esa "caligrafía del dibujo". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hoy es el último día para poder visitar la exposición "Castros, novedades arqueológicas de Asturias" como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Fundación Museo Evaristo Valle

Hasta el 28 de junio se podrá ver la exposición "Centenario Amador (1926-2001)", conmemorativa del aniversario del nacimiento del escultor Amador Rodríguez, comisariada por Francisco Zapico y que reúne una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo. Además, se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la muestra "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Cine de los Martes

El Auditorio de la Casa de Cultura proyecta a las 20.15 horas "Nouvelle Vague", de Richard Linklater, en versión original subtitulada. Las entradas cuestan 4 euros y pueden adquirirse en la taquilla y en los canales habituales online.

"Intervención" en la Cúpula

El Niemeyer ofrece también la experiencia "Intervención", del artista Ramón Isidoro, instalada en la Cúpula. La propuesta seguirá disponible y, con la apertura extraordinaria de este martes, puede recorrerse entre las 11.00 y las 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Cine en Langreo

El cine Felgueroso acoge hoy la proyección de la película "Chacal", dentro del ciclo "La política en el cine", organizado por "Sala oscura". Será a las 19.00 horas.

Exposición de Huevos Pintos en Sama de Langreo

En breve se celebran las fiestas de los Huevos Pintos en Sama. A modo de prolegómeno, en la Casa de Cultura Escuelas Dorado se puede ver, hasta el día 31, la exposición de huevos elaborados por niños y asociaciones de todo el concejo.

Exposición fotográfica sobre el mundo del skate en Laviana

El fotógrafo David Vega expone estos días, y hasta el 31 de marzo, su visión sobre la cultura urbana y el skate, "De patín y Música", una muestra que puede verse en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en Pola de Laviana.

Exposición fotográfica en Mieres

Mieres acoge hasta el 27 de marzo una exposición fotográfica impulsada por la Agrupación Fotográfica "Semeya". Se exhibe en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en horario de lunes a viernes de 12.00 a 14.00h y de 17.00 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Teatro infantil en Colunga

La Sala Loreto de Colunga acoge a las 17.00 horas la representación de la obra "El oso que no era", de la mano de la compañía portuguesa Leire, procedente de Viseu, dentro del 19º Salón de Teatro de Títeres, Sombras y Objetos del Concejo de Colunga-Saltiricol. El montaje, inspirado en el texto de Frank Tashlin (1946), realiza una cómica reflexión sobre la pérdida de identidad, las rutinas, la destrucción de la naturaleza...

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

"Libro de oraciones", de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Grado

La Casa de Cultura de Grado acoge por último día la exposición "Libro de oraciones", un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Tania Blanco lleva a Muros de Nalón su proyecto artístico "Fe"

En la Casa de Cultura de Muros de Nalón puede visitarse hasta el 9 de abril la exposición "Fe", de Tania Blanco, una ampliación del proyecto "Fierro" que investiga los materiales situados en la periferia de la industria metalúrgica asturiana. En esta nueva serie, la artista centra la mirada en entornos portuarios e industriales como El Musel (Gijón), la ría de Avilés y el corredor que une ambas ciudades, además del almacén de refractarios de ArcelorMittal Sotiello, atendiendo al residuo que tiñe de rojo sus alrededores: el hierro. Blanco se interesa por este material por su doble condición: materia prima básica de la industria y elemento presente en la sangre de los mamíferos, vínculo que convierte el paisaje industrial en una suerte de "arteria" que ha transformado el territorio durante décadas. Horario de visita: de lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Espacio expositivo que tiene como objetivo dar a conocer la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670333111, 602600000 y 984100100.

Oriente

Teatro infantil en Cangas de Onís

La Casa de Cultura acoge a partir de las 11.00 horas la representación de la obra "Los reyes asturianos", a cargo de "Higiénico Papel Teatro". Un viaje divertido y didáctico en el que, a través de la comedia y el juego actoral, dos personajes venidos de otra época tomarán las riendas y dramatizarán los momentos más relevantes de cada uno de los 12 reyes que tuvo el recién nacido Reino de Asturias, humanizando sus figuras para que los niños conecten con la historia.

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

"Espíritu", de Antonio Gómez Parada, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe durante el mes de marzo la exposición "Espíritu", de Antonio Gómez Parada, una propuesta pictórica marcada por la luz y la carga simbólica. Puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Tradición en Porrúa

El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. Además, hasta el 10 de julio se puede visitar la exposición "Planeta herido", compuesta por un conjunto de obras inéditas del viñetista Ricardo Cámara, considerado como uno de los mejores caricaturistas político y social de la España contemporánea. El tema en esta ocasión es tomar conciencia del cambio climático y el medio ambiente. Se puede visitar de martes a jueves, domingos y festivos de 11.00 a 13.30 horas, y los viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Occidente

Poesía en Tapia

La Casa de Cultura de Tapia de Casariego será escenario a partir de las 20.30 horas de un recital en el que el poeta y profesor de filosofía Imanol Gómez Martín recitará una selección de versos de su obra "Taller de ausencias", en la que que reúne casi tres décadas de escritura. Su estilo combina la imaginería surreal con el lirismo confesional, alternando versos libres de tono meditativo con haikus, abracando su temática la memoria y la pérdida, el diálogo con la muerte, la contemplación de la naturaleza y las reflexiones sobre el arte y la creación poética.

"Quemas. Procesos para una geografía del desastre", de Noé Baranda, se expone Vegadeo

La Casa de Cultura de Vegadeo acoge hasta el 1 de abril la exposición "Quemas. Procesos para una geografía del desastre", de Noé Baranda, un estudio fotográfico sobre los incendios que arrasaron Asturias en la primavera de 2023. La muestra busca inquietar al espectador desde la belleza de lo sublime en un escenario destruido y plantea, desde un enfoque íntimo, la necesidad de un cambio en los usos del territorio. Con formato de instalación y una perspectiva antropológica, el proyecto se articula como un ensayo visual sobre la relación entre seres humanos y paisaje. Horario de visita: de lunes a viernes, de 15.00 a 21.00 horas.

Mercadillo de El Franco en La Caridad

La capital franquina de El Franco acoge su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.

El Museo Etnográfico de Grandas inaugura "En el umbral del olvido", de Analía Pello

El Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro" acoge hasta hoy, 31 de marzo, la exposición "En el umbral del olvido", de la fotógrafa asturiana Analía Pello, un proyecto documental centrado en oficios tradicionales en riesgo de extinción. La muestra reúne imágenes de 14 oficios y retrata a artesanos como Friedrich Bramsteidl (ferreiro en Mazonovo), Tete (redera en Llastres) o Selito, el último alfarero de Faro, además de documentar el proceso de elaboración de las piezas. Un testimonio visual que funciona también como llamada de atención sobre la necesidad de preservar este patrimonio ligado a la historia y las tradiciones de Asturias. La exposición puede visitarse en el horario habitual del museo: de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. El acceso es gratuito con la entrada al museo.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

Noticias relacionadas

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.