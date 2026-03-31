Alimerka da un paso adelante en la "guerra de la leche", fija como base el precio medio del litro en enero y lo sube al ganadero con mejoras
La cadena de supermercados se compromete a pagar 56,3 céntimos a Campoastur y Valcor
Un total de 56,3 céntimos por litro de leche. Es el precio que la cadena de supermercados asturiana Alimerka se ha comprometido a pagar a los ganaderos, justo en plena "guerra de la leche", que se desató días atrás por la negociación de los contratos entre la industria y los ganaderos. La primera ha tratado de rebajar el precio ante la situación del mercado.
Pero en Alimerka han optado por mantenerse. El presidente, Alejandro Fernández, formalizó este martes en Oviedo el acuerdo con dos cooperativas asturianas, Campoastur y Valcor, en el que se compromete a mantener dicho precio. La referencia son los 55,3 céntimos por litro que alcanzó la leche en enero. Y, a partir de ahí, la cadena de supermercados se compromete a añadir un plus de apoyo al sector, como ha venido haciendo en los últimos meses, con lo que se compromete a abonar 56,3 euros por litro a los 800 ganaderos que se integran en la cooperativa Campoastur.
Alimerka ha suscrito una nueva alianza con la cooperativa asturiana, Valcor, cuyo gerente, Javier García, considera "muy beneficiosa" para los intereses del campo asturiano esta iniciativa, que espera se consolide a largo plazo.
Para el director técnico de Campoastur, Javier Fernández, este acuerdo contribuye a revitalizar los canales cortos de comercialización y a impulsar el producto de cercanía, a la vez que garantiza que los ganaderos puedan cubrir costes de producción y obtener una rentabilidad adecuada.
Según el presidente de Alimerka, Alejandro Fernández, se va a pagar "un precio justo" con el que la compañía garantiza rentabilidad en la toda la cadena de valor. "Con este modelo garantizamos que todos los participantes de la cadena de valor reciban una remuneración adecuada, que permita la rentabilidad de las explotaciones y contribuya a la defensa del sector primario asturiano. Reforzamos así nuestro compromiso con el territorio y apostamos por trasladar este valor diferencial a los consumidores. Confiamos en que este acuerdo ayude a asegurar el futuro de las explotaciones lecheras en Asturias, garantizando que reciban un precio estable, justo y sostenible”, añadió Fernández.
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