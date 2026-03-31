Arcelor pidió a Adif que cambiase uno de los carriles tras el accidente ferroviario de Adamuz

El fabricante siderúrgico ArcelorMittal, con sede en Asturias, instó a Adif, gestor ferroviario, a sustituir con urgencia un tramo de vía en las proximidades de Adamuz (Córdoba) tras detectar problemas para garantizar la trazabilidad de uno de los carriles instalados.

Esta recomendación se produjo semanas después del accidente ferroviario registrado en enero en esa zona, en el que murieron 46 personas. El carril al que hacía referencia Arcelor, en todo caso, no era el del accidente, sino que estaba un kilómetro más separado. Adif ha confirmado a este periódico que el cambio de carril se produjo, aunque precisa que "no es en el punto del accidente".

La propia documentación trasladada al juzgado que investiga el accidente apunta a que la recomendación de retirada vino motivada por la imposibilidad de verificar con certeza su procedencia, características técnicas y conformidad con los estándares exigibles.

Por su parte, ArcelorMittal ha precisado que su actuación se limitó a responder a una consulta concreta del gestor ferroviario. "Podemos confirmar que recibimos de Adif una solicitud de trazabilidad referida a un carril concreto de 36 metros. Tras una revisión interna llevada a cabo con celeridad, determinamos que dicho carril no estaba incluido en la documentación de envío de material relativa a la correspondiente entrega. En consecuencia, no se pudo validar formalmente la certificación correspondiente al citado carril", indicó la compañía.

"De conformidad con nuestros procedimientos de gestión de calidad, aconsejamos al cliente que se procediera a la sustitución del carril y ofrecimos realizar las gestiones oportunas para su sustitución. Entendemos que esta recomendación fue seguida. Mantenemos nuestro compromiso de asegurar los más elevados niveles de calidad y trazabilidad de los productos", destacó la siderúrgica.

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Arcelor, en su factoría de Gijón, fue la empresa que fabricó el carril que se rompió, siendo esa rotura una de las posibles causas del accidente.