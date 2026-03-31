Asturias batió récords de turismo en febrero: la mayor cifra de visitantes en ese mes de la historia

Asturias recibió en febrero 102.926 turistas, la cifra más alta de la serie histórica para ese mes, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El balance refleja un aumento interanual del 1,9%. Las pernoctaciones se situaron en 188.466, un 3% más que en febrero de 2024.

En el ámbito del turismo rural, el Principado registró el segundo mejor febrero de toda la serie, con 9.908 viajeros y 23.080 pernoctaciones.

Impulso al turismo rural

El Ejecutivo asturiano vincula esta evolución a la puesta en marcha de los bonos de turismo rural 2026, cuyo periodo de disfrute comenzó en febrero con el objetivo de favorecer las estancias fuera de la temporada alta.

Por otro lado, Asturias recibió en febrero 10.105 visitantes extranjeros, que generaron 24.065 pernoctaciones. Esta cifra representa un incremento del 5,7% respecto al mismo mes del año anterior. En el segmento hotelero, las estancias de turistas internacionales crecieron un 8,4% en comparación con febrero de 2025.

Balance del año

En el acumulado de 2026, el número de turistas aumentó un 1,16% en tasa interanual, hasta alcanzar los 189.183 viajeros. Las pernoctaciones, por su parte, crecieron un 4,65%, hasta las 362.913.

En el caso del turismo rural, estos indicadores registraron subidas más intensas: del 25,7% en viajeros y del 48,25% en pernoctaciones.

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Además, el empleo en los alojamientos turísticos también evolucionó al alza. En febrero, el sector sumó 3.722 trabajadores, un 2,3% más que en el mismo mes de 2025.