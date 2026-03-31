La CNMC suspende por impagos la actividad de la teleco asturiana Silbö

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado a los proveedores mayoristas de telecomunicaciones a suspender sus servicios técnicos a la operadora Silbö Telecom, fundada en marzo de 2024 por el mierense Jorge Morán. La decisión del regulador se debe al impago reiterado de Silbö de las facturas por el uso de las redes de fibra y telefonía móvil de los mencionados proveedores, según publicó "Cinco Días" a partir de una resolución de la CNMC con fecha de 12 de marzo.

Los problemas financieros de Silbö se precipitaron el pasado mes de junio, momento en que empezó a incurrir en impagos continuos con Aire Networks, mayorista de servicios de telecomunicaciones controlada por el fondo de capital riesgo francés Ardian. La CNMC ha determinado que Aire está facultado para retirar a Silbö el acceso a sus infraestructuras. Según el expediente administrativo del regulador, el cese de la prestación de servicios se ejecutará una vez transcurrido el plazo de un mes y quince días desde la notificación formal de la resolución, lo que implica que la desconexión se producirá el próximo 4 de mayo.

La decisión del organismo supone el cese de la actividad de Silbö apenas dos años después de su salto al mercado español, cuando logró una ronda de financiación de 20 millones de euros para la que contó con el asesoramiento jurídico del bufete ovetense Ontier.

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La compañía fundada por Morán –exdirectivo de la operadora Finetwork– alcanzó su momento de mayor notoriedad cuando en 2024 se convirtió en patrocinador principal de la Selección Española de fútbol masculina y femenina. El triunfo del equipo nacional en la Eurocopa 2024 disparó la visibilidad de Silbö. No obstante, aunque el acuerdo contemplaba extenderse hasta 2028, las diferencias entre las partes desembocaron en la rescisión del contrato a los pocos meses de haberlo firmado.