La consejera Vanessa Gutiérrez, ante la protección de los hórreos: “Tamos énte un elementu que forma parte de la identidá asturiana, un iconu patrimonial que nos representa como comunidá”

El Gobierno de Asturias celebra la decisión adoptada hoy por el Consejo de Ministros, que ha reconocido los hórreos del norte de la península Ibérica como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. El Principado considera que esta declaración "supone un hito en la puesta en valor de uno de los elementos más representativos de la identidad del territorio asturiano y un respaldo directo a sus esfuerzos para garantizar su preservación integral".

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, explica: “Esta reconocencia estatal refuercia y lexitima l'intensu trabayu impulsáu n'Asturies p'asegurar la pervivencia d'horros, paneres y cabazos”. Y añade: “Tamos énte un elementu que forma parte de la identidá asturiana, un iconu patrimonial que nos representa como comunidá”.

Gutiérrez ha destacado que la declaración “da cumplimientu a una de les midíes del Plan del Horru aprobáu nel 2023 pola Conseyería de Cultura”. “En concretu, al oxetivu planteáu nel plan de llograr el reconocimientu de la cultura del horru como manifestación d'interés cultural, impulsando tamién la visibilización y continuidá de les técniques constructives y de los oficios tradicionales venceyaos a estes construcciones".

Inversión

Desde 2019, el Gobierno de Asturias ha mantenido un programa continuado de conservación que ha permitido apoyar intervenciones en 334 construcciones tradicionales, con una inversión superior a los 2,5 millones. Solo en el último ejercicio se concedieron 111 ayudas, lo que ha permitido sostener un ritmo estable de restauración.

La consejería ha incorporado, además, mejoras en la tramitación de estas subvenciones, como el abono anticipado o la ampliación de los plazos de justificación, medidas que facilitan la ejecución de los proyectos y responden a las necesidades planteadas por propietarios y profesionales.

Entre las iniciativas impulsadas, destaca el proyecto "Pegoyu, almacén de hórreos", que ha permitido recuperar 103 conjuntos de piezas procedentes de construcciones en ruina. Este sistema, desarrollado junto con la Asociación Amigos del Hórreo y la Fundación Cetemas, ha consolidado un modelo de salvaguarda basado en el desmontaje, traslado, tratamiento técnico y reutilización de elementos originales. La consejera ha recordado que el servicio es gratuito, tanto para propietarios como para profesionales.

Oficios y relevo generacional

El Principado explica que ha reforzado también las actuaciones dirigidas a garantizar la transmisión de los oficios ligados a la carpintería de hórreos y paneras, fundamentales para asegurar el relevo generacional. En paralelo, se han puesto en marcha iniciativas de divulgación y una reciente modificación normativa permitirá ampliar los usos compatibles de estas construcciones para favorecer su conservación en el contexto actual.

Asimismo, Cultura trabaja en la selección de un centenar de hórreos y paneras para iniciar su declaración como bien de interés cultural (BIC). El expediente estatal reconoce expresamente la relevancia del Plan del Hórreo de Asturias como referencia en la gestión del patrimonio inmaterial vinculado a estas construcciones.

Gutiérrez ha valorado que la decisión del Consejo de Ministros incorpore la dimensión simbólica y social del hórreo, entendido como un espacio de memoria, cohesión y continuidad cultural que trasciende su función material.