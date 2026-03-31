Cuatro nuevos destinos internacionales y aviones con más asientos, novedad de Volotea en el aeropuerto de Asturias

Cuatro nuevas rutas internacionales y un tercer avión con más asientos para pasajeros. Esas son las principales novedades de la temporada de verano de Volotea en el Aeropuerto de Asturias. La aerolínea ha comenzado a ofrecer vuelos directos a Bruselas, Roma, Oporto y París. Para estas nuevas rutas, Volotea ofrecerá más de 150.000 asientos desde el Principado, reforzando así su posicionamiento como uno de los principales operadores en el aeropuerto regional. Estos cuatro enlaces se suman a las 24 conexiones que la aerolínea ya tiene desde Santiago del Monte con Portugal, Italia, Francia y el resto de España.

Cuatro frecuencias semanales a Menorca

Precisamente dentro de nuestro país, Volotea reactivó la semana pasada la ruta que conecta Asturias con Menorca y a lo largo de la temporada pondrá a la venta más de 36.300 asientos repartidos en más de 200 vuelos. Esta conexión, dice la aerolínea, "facilitará el acceso directo entre ambos destinos tanto para viajeros de ocio como para quienes visitan la isla durante los meses de mayor afluencia turística". La ruta contará con hasta cuatro frecuencias semanales, con vuelos los martes, jueves, sábados y domingos.

Un avión con mayor capacidad

Otra de las novedades de la temporada estival será la incorporación de un tercer avión A320 en la base de Asturias, completando así la renovación de la flota de Volotea en la región. Este cambio permitirá "incrementar la capacidad (hasta 180 pasajeros) y mejorar la conectividad, facilitando tanto los desplazamientos de los viajeros asturianos como la llegada de turistas internacionales".

Asturias, "una base estratégica"

"Estamos muy satisfechos de arrancar la temporada de verano en Asturias con nuevas rutas internacionales, mayor capacidad y la incorporación de un tercer avión A320 en la base. Este refuerzo responde a la gran acogida de nuestros vuelos, que se refleja en una tasa de recomendación del 92% en España en 2025, y consolida nuestro posicionamiento como primera aerolínea del aeropuerto. Asturias es una base estratégica para Volotea y mantenemos un firme compromiso con ampliar la conectividad de la región, ofreciendo cada vez más opciones de viaje a los asturianos”, manifiesta el director general de Estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich.

Casi el doble de asientos que en 2025

Para este año, Volotea ofrecerá más de 1,2 millones de asientos desde el Principado, lo que supone un crecimiento del 47% respecto a 2025 y cuadriplica la oferta de 2019 (361%). El año pasado, la aerolínea celebró su décimo aniversario en Asturias con una puntualidad del 91% y un cumplimiento del programa de vuelo del 99,8%.