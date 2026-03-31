Duro Felguera sufrió unas pérdidas de más de 70 millones y redujo las ventas a casi la mitad en 2025

Duro Felguera registró el año pasado, un ejercicio en el que la compañía estuvo inmersa en su plan de reestructuración, unas pérdidas de 71 millones de euros. La empresa ha reducido en un 27,7% su agujero financiero respecto al de 2024, cuando perdió 98,3 millones, pero no obstante continúa en una situación peliaguda que la firma atribuye a "un año complejo" en el que "se ha visto obligada a registrar provisiones por importes muy significativos, que han afectado al resultado de explotación de manera considerable".

Así lo ha admitido Duro en el informe de resultados de 2025 que ha remitido este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además de sufrir pérdidas, la empresa asturiana ha recortado sus ventas en 2025, obteniendo 161 millones, casi la mitad que los 286 millones que logró un año antes. A este respecto, la empresa señala que se ha visto "obligada a cancelar diversos contratos que se incluían en su cartera".

También destaca varios "gastos extraordinarios" que han tenido "impacto" en sus cuentas. En primer lugar, los costes relacionados con su plan de reestructuración llevado a cabo en 2025, que ascendieron a 6,4 millones; sumados a los costes del expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado a 180 trabajadores (5,2 millones).

Asimismo, la empresa ha provisionado 16,3 millones por posibles deudas no recuperables; además de avales ejecutados por sus proyectos internacionales más conflictos: 202,2 millones por el de Inernut (Rumanía); 7,7 millones por el de Zgounder (Marruecos); y unos 10 millones por el de Jebel Ali (Dubai).

Respecto a la deuda financiera, a 31 de diciembre de 2025 ascendía a 285 millones, lo cual comprende el importe de los préstamos públicos realizados en 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Gobierno de Asturias, que suman un total de 146,4 millones (el principal más los intereses devengados hasta la fecha).

En lo se refiere concretamente al préstamo de 6 millones de euros del Principado, la reestructuración de Duro no contempla su devolución. El consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez, ha admitido este martes en la Junta que el Ejecutivo asturiano "no ha decidido aún cómo va a actuar" al respecto. "Pero lo que sí que tenemos claro es que ahora mismo esa posibilidad de recurrir el 100% no está sobre la mesa", ha señalado.

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Por su parte, la tesorería de Duro a cierre de 2025 se cifra en 11,6 millones. Según la empresa, las futuras necesidades de caja quedarían cubiertas con la entrada de 23 millones "de liquidez inmediata" por la venta de la sede de Gijón al grupo catalán Mecalux y por la ampliación de capital prevista en el plan de reestructuración, estimada en unos 12 millones.