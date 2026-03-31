El Gobierno declara los hórreos del norte de España, entre ellos los asturianos, Patrimonio Cultural Inmaterial

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del titular estatal de Cultura, Ernest Urtasun, el Real Decreto por el que se reconoce oficialmente a los hórreos del norte de la península ibérica, entre ellos los asturianos, como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, como vehículos de transmisión y expresión simbólica de identidad .

La declaración no solo es un reconocimiento al valor arquitectónico de estas construcciones tradicionales sino también al amplio conjunto de conocimientos, oficios, prácticas sociales y memorias compartidas que las comunidades norteñas han desarrollado en torno a ellas.

El Ejecutivo nacional subraya, al informar del reconocimiento, que los hórreos constituyen un capital cultural inmaterial “contemporáneo y complejo”, fruto de siglos de transmisión y adaptación a las necesidades del medio rural. Asociados al almacenamiento de grano y alimentos, han sido también espacios simbólicos ligados a la organización social, las tradiciones familiares y la memoria rural y han desempeñado históricamente un papel esencial como marcadores culturales y expresiones de identidad colectiva.

El objetivo principal de la medida es reforzar la salvaguarda de esta dimensión inmaterial mediante su incorporación explícita a los procesos de identificación, documentación, estudio y difusión del patrimonio cultural. Con ello, el Ministerio de Cultura pretende consolidar el reconocimiento institucional de los hórreos y asegurar su preservación y transmisión entre generaciones.

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Con la aprobación de este decreto, que supone todo un reconocimiento al patrimonio rural y a la visibilización de los saberes tradicionales de las comunidades del norte peninsular, los hórreos ingresan en el Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial, del que forman parte 15 elementos patrimoniales, que ya cuentan con una distinción como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Entre ellos están la Semana Santa, la trashumancia o las expresiones culturales vinculadas a la cultura sorda y la lengua de signos española.