Herida en una pierna una mujer de 74 años mientras hacía la Ruta del Cares
La mujer fue evacuada en helicóptero al Hospital de Arriondas
Comienza la temporada de accidentes en uno de los senderos más visitados de los Picos de Europa. Una mujer de 74 años resultó herida en una pierna en la tarde de este martes mientras hacía la Ruta del Cares, en el concejo de Cabrales.
La accidentada fue trasladada al Hospital del Oriente (HOA) por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo de un helicóptero medicalizado del SEPA.
El aviso se recibió en el 112 Asturias a las 19.10 horas. Fue informada la Guardia Civil.
El últimos fallecimiento se produjo el pasado mes de septiembre, cuando una joven alemana de nombre Emma, de 29 años, fue golpeada por una piedra en la cabeza, lo que le hizo caer cincuenta metros. No pudo sobreponerse a las gravísimas lesiones sufridas y falleció en la UCI del HUCA.
Un año antes, el 1 de septiembre de 2024, un montañero alemán murió en un brutal desprendimiento de rocas en la cercana canal del Texu.
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