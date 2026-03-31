De la lluvia al sol: el tiempo para los próximos días de Semana Santa en Asturias

Semana Santa con importantes cambios en lo meteorológico en Asturias. Al menos esas son las previsiones que maneja la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos días. Mañana jueves, primer día de descanso para muchos asturianos, la probabilidad de lluvia es bastante alta. Los meteorológos la sitúan en el 95 por ciento. Lo más probable es que llueva sobre todo por la mañana. Pero las cosas cambian a partir del viernes. Ninguno de los tres días festivos (hasta el domingo) va a caer ni una gota en el Principado.

Por lo tanto las precipitaciones respetarán las procesiones y todos los planes que se quieran hacer al aire libre. Algo bueno sin duda para el turismo que se espera que tenga buenos datos teniendo en cuenta la reducción en los viajes internacionales por la subida del petróleo y los peligros de los viajes internacionales.