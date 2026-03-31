Malestar entre trabajadores de Arcelor por la denegación de prejubilaciones
"Nos exigen seguir como si tuviéramos 30 años", reprochan los 256 nacidos entre 1963 y 1964
Trabajadores de ArcelorMittal nacidos en 1963 y 1964 han expresado su malestar ante la negativa de la empresa siderúrgica, aseguran, de acceder a la prejubilación, pese a contar en muchos casos con más de 38 años de antigüedad en la compañía. Son un total de 256 afectados: 145 nacidos en 1963 y 111 nacidos en 1964, según informaron fuentes sindicales.
En un comunicado enviado ayer, estos empleados, con trayectorias laborales que oscilan entre 38 y 47 años, argumentaron que el rechazo a su acceso a la prejubilación por parte de la compañía supone un "agravio personal" tras una larga carrera "en condiciones laborales exigentes, tanto físicas como mentales". Según señalaron, tras décadas cotizando y sosteniendo la actividad productiva, se les exige continuar trabajando sin una transición facilitada hacia la jubilación.
"El problema no es solo que no podamos prejubilarnos, es que se está ignorando completamente nuestra realidad. Hemos cumplido con creces, hemos cotizado durante toda una vida y ahora se nos exige seguir como si tuviéramos 30 años", advirtieron los damnificados.
El colectivo también alertó del posible impacto en el relevo generacional. A su juicio, la falta de prejubilaciones dificulta la incorporación de trabajadores más jóvenes, lo que podría ralentizar la renovación de la plantilla y la transmisión de conocimiento en la factoría.
Desde el grupo de afectados se reclama un diálogo con la dirección de la empresa y las Administraciones públicas para buscar una salida pactada que tenga en cuenta los años de servicio y las condiciones del sector industrial.
Esta situación se enmarca en un debate más amplio sobre las prejubilaciones en la industria española, donde distintos sectores han manifestado tensiones similares.
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