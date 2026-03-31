Máxima alerta de la Policía Nacional: vigilancia en las puertas tras la aparición de marcas sospechosas

La Policía Nacional ha lanzado una alerta máxima en la que pide la vigilancia en las puertas tras la aparición de marcas sospechosas. Y es que los cacos aprovechan las temporadas de vacaciones para hacer de las suyas.

Por eso, ahora que comienza la Semana Santa y muchas personas dejan sus hogares para irse unos días, la Policía recomienda a los vecinos que sí se quedan en casa estos días que estén atentos a las puertas de sus vecinos.

Y es que los ladrones suelen poner testigos de plástico en las puertas donde pretenden cometer sus atracos. Esto es para saber si hay alguien en esas casas, porque si los testigos se mantienen en la puerta quiere decir que no se ha abierto, mientras que si no están o están por el suelo, los ladrones sabrán que hay gente en casa.

091

Por eso, si ves esas marcas en la puerta de tu vecino, llama al 091 porque los ladrones están cerca.