Nace el nuevo sindicato de los médicos asturianos: "Lo siguiente será la asamblea para constituir junta directiva"
El BOPA publica la constitución del Sindicato Médic@s del Sespa, con unos 900 profesionales de toda la región
"Legalmente ya somos un sindicato constituido, lo siguiente sera asamblea para constituir junta directiva y dar los siguientes pasos", explica Rubén Díaz, uno de los promotores del nuevo sindicato de médicos en Asturias, el Sindicato Médic@s del Sespa (SIMES), que nace sobre la base de la Plataforma de Médicos del Sespa. El Boletín Oficial del Principado (BOPA) publicó este martes la constitución del nuevo colectivo, que nace en plena huelga de médicos en toda España, liderada en Asturias por el Sindicato Médico (SIMPA) y que siempre ha contado con el apoyo de la hasta ahora Plataforma.
Uno de los principales caballos de batalla es que la jornada semanal no exceda de las 35 horas y que, a partir de ahí sea voluntario, reconocido y compute para la jubilación. Acabar con turnos de 24 horas obligatorios y reorganizar las agendas en los centros de salud para ganar más tiempo y calidad por paciente son el caballo de batalla del nuevo SIMES, que ha puesto el foco en el Gobierno regional, ya que muchas de sus peticiones dependen de la Consejería de Salud.
El trasfondo general es la lucha contra el borrador del Estatuo Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, que Mónica García está dispuesta a aprobar. En poco más de quince días tendrá lugar la tercera semana de huelga de los médicos en toda España.
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