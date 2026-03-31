Los profesores de asturiano se encadenan frente el Ministerio para exigir el reconocimiento de su especialidad docente

Cerca de medio centenar de profesores de asturiano y eonaviego viajaron ayer a Madrid para exigir, a las puertas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el reconocimiento de su especialidad docente y la equiparación laboral con el resto del profesorado.

Los docentes se encadenaron frente al Ministerio y después trasladaron su protesta ante el Congreso de los Diputados, con carteles, pancartas –con el lema ""Trabayu docente, trabayu decente"– y ondeando banderas de Asturias para denunciar "más de 40 años de interinidad".

La protesta estaba convocada por la Asociación de Docentes de Asturiano y Eonaviego (Adae) y contó con el respaldo de familiares, sindicatos como Suatea y formaciones políticas como Podemos.

"Más de 30.000 estudiantes cursan estas lenguas, mientras 332 docentes permanecen en interinidad pese a su formación", denunciaron desde la directiva de Adae, que preside Claudia Menéndez.

En Madrid Adae registró un escrito dirigido a la ministra de Educación, Milagros Tolón, exigiendo acceso "a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad".

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La asociación ha advertido que, de no obtener respuesta ni avances en la negociación en los próximos días, retomarán las movilizaciones en Asturias.