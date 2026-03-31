Los profesores de asturiano se encadenan frente el Ministerio para exigir el reconocimiento de su especialidad docente
Tras 40 años de interinidad, reclaman que se les equipare laboralmente con sus compañeros
Cerca de medio centenar de profesores de asturiano y eonaviego viajaron ayer a Madrid para exigir, a las puertas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el reconocimiento de su especialidad docente y la equiparación laboral con el resto del profesorado.
Los docentes se encadenaron frente al Ministerio y después trasladaron su protesta ante el Congreso de los Diputados, con carteles, pancartas –con el lema ""Trabayu docente, trabayu decente"– y ondeando banderas de Asturias para denunciar "más de 40 años de interinidad".
La protesta estaba convocada por la Asociación de Docentes de Asturiano y Eonaviego (Adae) y contó con el respaldo de familiares, sindicatos como Suatea y formaciones políticas como Podemos.
"Más de 30.000 estudiantes cursan estas lenguas, mientras 332 docentes permanecen en interinidad pese a su formación", denunciaron desde la directiva de Adae, que preside Claudia Menéndez.
En Madrid Adae registró un escrito dirigido a la ministra de Educación, Milagros Tolón, exigiendo acceso "a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad".
La asociación ha advertido que, de no obtener respuesta ni avances en la negociación en los próximos días, retomarán las movilizaciones en Asturias.
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