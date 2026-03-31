La revista británica "Time Out" ha elegido su lugar "más bonito del mundo" y está en Asturias

A los asturianos no hace falta que se lo digan, porque ya lo saben, pero por si había dudas ahora lo saben en el resto del mundo. La popular revista "Time Out", editada en Gran Bretaña, acaba de designar los Picos de Europa -un territorio que Asturias comparte con Cantabria y Castilla y León- como "el lugar más bonito del mundo". La elección forma parte de la lista anual de la publicación, que designa los 51 paisajes y destinos más espectaculares y guapos del planeta. Los jueces son reporteros, cronistas y especialistas en viajes.

Ganadero con caballos en Cabrales. / MIKI LOPEZ

Los Picos de Europa, famosos por sus lagos, sus cumbres, sus vacas pastando y sus verdes prados, lideran una lista en la que también figuran lugares remotos desde Asturias como el Parque Nacional de Komodo (Indonesia); más cercanos, como el valle del Duero portugués; el famoso Big Sur, en Estados Unidos; y el popular glaciar Perito Moreno, en Argentina, que aparece en el puesto 45, muy por detrás del conjunto montañoso español.

Para los cronistas de "Time Out", los Picos son una de las cordilleras "más compactas del mundo" con altas cumbres a más de 2.600 metros de altura a escasos metros del Cantábrico. Hablan en la revista de una "maravilla geográfica" y animan a descubrir varios rincones asturianos como Sotres, los lagos de Covadonga, además de hacer sus rutas de montaña, sin olvidarse del Cares, y, por supuesto, tratar de ver el Naranajo de Bulnes o Picu Urriellu.