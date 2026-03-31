Sacar leche del mercado: la propuesta de las organizaciones agrarias de Asturias para estabilizar los precios

Mecanismos de intervención del mercado para evitar crisis como la actual, con la industria láctea tirando a la baja en los contratos del precio base de la leche con los ganaderos. Es lo que reclaman en líneas generales las organizaciones agrarias Asaja, Coag, Uca y Usaga, cuyos dirigentes comparecieron juntos este martes por la mañana para desgranar el paquete de medidas que creen «urgente» aplicar con el fin de ajustar un mercado que ha saltado por los aires en los últimos meses.

«Europa produce más leche de la que absorbe, entre un 5 y 6 por ciento», resume el presidente de Asaja en Asturias, Ramón Artime. «Hay que sacar leche del mercado». Esto se conseguiría con las distintas medidas que han hecho llegar a la Consejería de Medio Rural y que desgranó el dirigente, como activar la reserva de crisis, intervenir públicamente para retirar excedentes, almacenamiento privado para elaborar derivados (mantequilla, quesos, natas, sueros...), facilitar al sector la autoorganización y ayudas urgentes. «En dos o tres meses hay que resolver lo que ahora pasa, sino habrá cierres de ganaderías», advirtió Ramón Artime.

Paquete de medidas

A largo plazo, las organizaciones agrarias asturianas reclaman la implantación de un mecanismo europeo de estabilización de la oferta láctea, con reducción voluntaria automática cuando los precios caigan más del 10%; incentivos para desviar leche hacia productos estratégicos ( mantequilla, caseína, leche concentrada, lactosa), un Observatorio Europeo del Riesgo Lácteo, con capacidad vinculante para activar instrumentos de mercado; un programa europeo de compras para bancos de alimentos; bonificaciones temporales por reducción de proteína y grasa; líneas de inversión anticrisis para almacenamiento, secado y transformación; y la creación de un Grupo de Alto Nivel del sector lácteo, siguiendo el modelo del sector del vino.

Ramón Artime insistió: «El mercado no se arregla en dos o tres meses y hay que intervenir y tomar medidas para ahora y el futuro». La idea es que el ministro de Agricultura, Luis Planas, apoye la aplicación de tales medidas a las que ya se han mostrado favorables en la última reunión Italia, Francia, Eslovaquia, Bélgica y Austria. «De momento España se puso de perfil, pero no se puede esperar más», advierte el sector asturiano.

Todo esto llega después de unos días agitados por la negociación de los contractos lácteos, que han hecho poner a los ganaderos el grito en el cielo ante la pretensión de la industria de reducir el precio, justo en un momento que la guerra en Oriente Medio ha comenzado a tirar de los costes de producción al alza (solo en combustible se han duplicado los gastos, asegura el sector).

En Asturias, no obstante, las bajadas «no serán muy elevadas ni habrá graves consecuencias», consideran las organizaciones. Y es que del millar de ganaderos de leche que hay en la región, más de 800 trabajan con Central Lechera Asturiana, que ha optado por mantener el precio que estaba fijado en enero, ajustado al mercado, 44, 5 céntimos por litro. Otras han optado por reducir solo 2 céntimos y hay otros contratos por cerrar.

La industria láctea ha justificado su decisión de rebajar precios –en la vecina Galicia se han llegado a plantear propuestas de hasta 9 céntimos menos– en la entrada masiva de leche del resto de Europa a precios más con los que le resulta difícil competir. España no produce toda la leche que consume y de siempre ha importado, si bien «últimamente nos invaden porque nuestro mercado es atractivo con buenos precios».