Sanciones de 600 euros a los ganaderos identificados por las protestas de Mercosur en Asturias: "Es indignante, quieren intimidarnos"

Las organizaciones agrarias asturianas han mostrado su indignación ante las sanciones que ha impuesto la Delegación del Gobierno por las protestas contra el acuerdo entre la UE y Mercosur que tuvieron lugar el pasado enero, tanto en Oviedo, el día 16, como en distintos puntos (Campomanes, Bustio y Barres, en los concejos de Lena, Ribadedeva y Castropol, respectivamente). Desde hace unos días han comenzado a llegar a título particular a los participantes en las movilizaciones cartas informándoles de la sanción, de 600 euros.

El secretario general de Coag en Asturias, David Pérez Naya, considera que tal práctica busca la «intimidación» de los profesionales para que «no salgan a la calle». Acompañado de los dirigentes de Usaga y Asaja, José Álvarez y Ramón Artime, David Pérez anunció que se hará un «frente común» para frenar la oleada de sanciones particulares.

Protesta del campo por Mercosur, en Campomanes. / IRMA COLLIN

«Cuando la primera protesta en Oviedo ya multaron a nivel de asociación, pero ahora han comenzado a llegar a nivel particular. Es un acto de cobardía y ya vemos que el Gobierno de España mantiene la ‘ley mordaza’», criticó Pérez.

Cartas repetidas

El malestar es mayor porque las cartas que envía Delegación de Gobierno son, aseguran las organizaciones agrarias, un «corta y pega» que en ningún caso se corresponde con la casuística personal del sancionado. «Hay gente a la que reclamaron el DNI al subirse al coche para irse en Ribadedeva y la hora de la sanción pone una hora antes», explican.

Todas las organizaciones agrarias salvo Uca convocaron el pasado enero las movilizaciones –también las hubo a nivel nacional y europeo– para dejar clara su oposición al tratado entre la UE y Mercosur, un acuerdo de libre comercio que, advierten, supone competir en inferioridad de condiciones con productos (en Asturias los más expuestos son la carne, la faba y la miel) sometidos a controles menos estrictos que los europeos.

En Oviedo, se produjo la primera por el centro, con una protesta a pie y con tractores que acabaron aparcados en la plaza de España, precisamente ante la Delegación de Gobierno, con la idea de que la delegada, Adriana Lastra, recibiera a una representación del sector para transmitirle sus quejas y preocupaciones. Lastra no les recibió y tras varias horas de negociaciones los ganaderos optaron por disolver la protesta por la tarde. A finales de mes hubo concentraciones simultáneas junto a la carretera nacional de Pajares, en Campomanes, y la autovía del Cantábrico y Barres y Bustio. En algunos lugares se llegó a cortar el tráfico durante minutos.