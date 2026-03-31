Ni fin de semana ni víspera de festivo: el día de la semana que debes echar gasolina en Asturias para ahorrar dinero esta Semana Santa, según la OCU
Con esta medida, puedes conseguir rebajar los precios un 1%
Pese a la rebaja del 10% del IVA de los carburentes aplicada por el Gobierno central, el precio de la gasolina y el diésel sigue disparado y está en niveles casi de récord. El repunte, causado por la guerra de Irán, coincide además en plena Semana Santa, con una previsión de más de 17 millones de desplazamientos de largo recorrido en España y de 422.000 movimientos en Asturias hasta el próximo lunes 6 de abril. Es decir, es el peor momento para viajar. Aun así, sin millones de personas, como demuestran las cifras de previsión de la Dirección General de Tráfico (DGT), que lo harán.
Por eso, es muy importante saber qué gasolineras son las más económicas y qué día de la semana es el mejor para repostar el coche. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tiene la respuesta. "La subida de la primera semana fue espectacular, y esa gasolina se ha fabricado con un petróleo que no estaba ni mucho menos por encima de de los precios que tenía cuando se inició la guerra, era mucho más barato", explicó el portavoz de la OCU, Enrique García.
Por ello, la institución ha denunciado el caso ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que realice una investigación, con el objetivo de saber si se incumplió o no la norma de competencia, según avanzó Enrique García.
La gasolinera más económica
En Asturias, la gasolinera más barata para el diésel está en Gijón, concretamente en Alcampo, ubicado en el complejo comercial del kilómetro 22 de la autopista AS-II. Su precio de hoy, martes, es de 1,646 euros. De igual forma, el lugar más económico para echar gasolina, ya sea de 95 o de 98, es también Alcampo en Gijón: a 1,425 y a 1,553 euros respectivamente.
El mejor día de la semana
Pero, ¿qué día es mejor para repostar? Aunque pensemos que no importa el día, esta información es clave para ahorrarse dinero. Según la OCU, a principios de semana y más en concreto los lunes. ¿El motivo? El ajuste de precios que se producen todas las semanas. Con ello, puedes llegar a ahorrarte un 1%. En cambio, echar gasoleo o gasolina los fines de semana o en vísperas de festivos sale muchísimo más caro.
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