Agenda: qué hacer hoy miércoles 1 de abril en Asturias

Oviedo

Encuentro en el Auditorio con el escritor David Uclés

A las 19.00 horas, el Club LA NUEVA ESPAÑA acoge en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo un encuentro literario con David Uclés, ganador del Premio Nadal por "La ciudad de las luces muertas", que dialogará con el escritor asturiano Fulgencio Argüelles, con quien mantiene una estrecha amistad.

Bocados del Cofrade

Durante todo el día, Oviedo acoge una nueva edición de "Bocados del Cofrade", una iniciativa gastronómica que, hasta el 5 de abril, reúne a más de 20 establecimientos que ofrecen pinchos y minitapas inspirados en los ingredientes tradicionales de la Semana Santa, así como el denominado Menú del Cofrade —con entrante, plato principal y postre de cocina de vigilia—, en una propuesta impulsada por OTEA y el Ayuntamiento que invita a recorrer la ciudad a través de un gastromapa y a combinar gastronomía y tradición.

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Ruta Literaria

A las 11.30 horas, con motivo del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, se celebra la actividad "Plantamos historias y algo más", una ruta literaria familiar por el Campo San Francisco con salida desde la Biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano (La Granja), que incluirá una sorpresa y requiere inscripción previa.

Procesión del Nazareno

A las 20.00 horas, la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebra la Procesión del Nazareno con salida desde la iglesia de Santo Domingo y recorrido por la plaza de Santo Domingo, San Pedro de Mestallón, Marqués de Gastañaga, Magdalena, plaza de la Constitución, Jesús, Pozos, Ramón y Cajal, plaza de Porlier y plaza de la Catedral —donde se rezará el Vía Crucis—, para continuar por Rúa, Cimadevilla, plaza de la Constitución, calle y plaza del Sol, Oscura, Marqués de Gastañaga y San Pedro de Mestallón, con regreso al templo y llegada estimada a las 00.00 horas.

Cultura Off

A las 19.30 horas, el Teatro Campoamor acoge, dentro del ciclo Cultura Off, el espectáculo de danza "La Pasión", según Félix Grande, con entradas a 40 euros en patio de butacas, platea y entresuelo, 30 euros en principal y 25 euros en anfiteatro y general.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra, inaugurada el 30 de marzo de 2026 en Oviedo (plaza España, 4), pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo "Carta a un militar español" bajo el lema "PLUS ULTRA: la audacia que cruza horizontes". La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Búsqueda del "güevu pintu gigante"

Con motivo de las fechas festivas de Semana Santa, en el jardín se ha organizado una "Búsqueda del güevu pintu gigante", para público familiar.

"Güevu pintu gigante" en el Jardín Botánico de Gijón / Marcos León

Repartidos por el jardín hay seis enormes huevos y junto a cada uno, una pista para resolver acertijos que se esconden en un cuadernillo que se entregará a la entrada.

Semana Santa

Hoy se celebra la procesión del Encuentro Camino del Calvario, con el paso de Jesús Nazareno que saldrá de la iglesia de San José a las 20.15 horas, y los pasos de la Virgen Dolorosa y SanJuan Evangelista saliendo de la iglesia de San Pedro a las 20.45 horas. A las 21.15 horas en la plaza Mayor se vivirá la ceremonia y sermón del encuentro, a cargo del reverendo Fernando Llenín, párroco de San José, continuando la procesión hasta la iglesia de San Pedro.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse hasta hoy, 1 de abril, la exposición "Presentes alternativos", del artista leonés Marcos Tejedor. En los cuadros que conforman esta colección aparecen políticos, artistas o actores como Joaquín Sabina, Winston Churchill, Pepe Mújica o Nelson Mandela. Los horarios son de lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Museo Evaristo Valle

El museo de Somió dedicado a la obra de Evaristo Valle actualiza desde hoy su horario para que el público pueda disfrutar de las tardes de sábado en el museo. Hasta el verano el horario del museo será de martes a viernes, de 11.00 a 14 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Por otra parte, la Fundación Museo Evaristo Valle acoge hasta el 28 de junio la exposición "Centenario Amador (1926-2001)", conmemorativa del aniversario del nacimiento del escultor Amador Rodríguez, comisariada por Francisco Zapico y que reúne una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo. Además, se podrá visitar hasta el 17 de mayo la muestra "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle".

Paseo de Begoña

El Paseo de Begoña acoge hasta el 5 de abril el Mercado de Semana Santa de Gijón, con artesanía, comida, productos locales y otras propuestas. Está organizado por la Asociación de Vendedores de Calle de Asturias.

Antiguo Instituto

Hasta el 24 de mayo se podrá visitar la exposición fotográfica "Sakiko Nomura. Tierna es la noche", comisariada por Enrique Juncosa. Los horarios del Antiguo Instituto son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 4 de abril se podrá ver una exposición colectiva, con obras de varios artistas. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Ateneo de La Calzada

Hasta el 20 de abril se podrá ver "Xixón del alma", una exposición colectiva de acuarelas de Nieblastur. El horario del Ateneo es de lunes a sábado, de 8.00 a 21.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 14 de junio se podrá visitar la muestra "La caligrafía del dibujo de Alejandro Sirio". Esta propone una mirada transversal a la obra del artista ovetense, subrayando su versatilidad y la constante presencia de su inconfundible estilo, esa "caligrafía del dibujo". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la exposición "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios de visita son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola

Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Procesión del Encuentro

Las cofradías que participan en esta procesión partirán desde sus distintas sedes a las 20.00 horas, para que a las 20.30 horas se produzca el Santo Encuentro en la plaza de España, con el sermón de Julián Herrojo, párroco del Cristo de las Cadenas de Oviedo. La cofradía de Jesús de Galiana parte de la capilla de Jesusín de Galiana, San Francisco, plaza de España, La Ferrería, La Muralla, La Cámara, Plaza de España, San Francisco, Galiana y Capilla de Jesusín de Galiana. La de Nuestra Señora de los Dolores, por su lado, parte de la parroquia de San Nicolás, toma la calle San Francisco, plaza de España (El Encuentro), La Ferrería, La Muralla, La Cámara, plaza de España, San Francisco y plaza Álvarez Acebal.La de San Juan Evangelista parte de la parroquia San Nicolás de Bari, plaza Álvarez Acebal, Calle Alfonso VII, La Cámara, plaza de España (El Encuentro), La Ferrería, La Muralla, La Cámara, plaza de España, San Francisco, Plaza Álvarez Acebal y Parroquia San Nicolás de Bari.

"Intervención" en la Cúpula

El Niemeyer ofrece la experiencia "Intervención", del artista Ramón Isidoro, instalada en la Cúpula. La propuesta sigue disponible y puede recorrerse entre las 11.00 y las 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

"Tekila" en el inicio de las fiestas de los Huevos Pintos en Sama

Sama de Langreo celebra hasta el lunes 6 sus fiestas de los Huevos Pintos. El programa comienza hoy, y contará a medianoche, en la carpa del parque Dorado, con la actuación de la orquesta "Tekila", tras la cual habrá música de DJ. Previamente, a las 19.30 horas tuvo lugar el chupinazo, y a esa misma hora, música con "Silvidos y gemidos" (en La Maestra y Les Escueles) y monólogo "Quiero conocerte Sama" (en La Chiqui).

"Impulse: Playing with reality", realidad virtual premiada en Mieres

"Impuse: Playing with reality" es una experiencia inmersiva, a medio camino entre el arte y el videojuego, premiada en el Festival de Cine de Venecia. Pone al espectador en el papel de una persona con TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad). Cada pase dura unos 40 minutos, con horario de 11.00 a 13.15 y de 16.30 a 19.45 horas, en el Mieres Centru Cultural. Se puede asistir hasta el próximo domingo, 5 de abril.

Exposición con pinturas de María Jesús Coro en Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 24 de abril una exposición con pinturas de María Jesús Coro. El horario de visita es, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Aula del Prerrománico

Alojada en un edificio singular, en la antigua estación de tren de La Cobertoria, el aula ha sido concebida como un equipo cultural eminentemente didáctico y divulgativo. Para ello ha sido dotado de paneles ordenados temáticamente en cuatro secciones, adaptándose a la distribución interior del propio edificio: introducción al aula, el reino de Asturias, la arquitectura asturiana, Santa Cristina de Lena. Asimismo, dispone de varias aplicaciones multimedia, en las que el visitante puede ampliar la información recogida en los paneles y observar reconstrucciones infográficas de Santa Cristina de Lena, Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. Posee igualmente un pequeño salón, susceptible de acoger pequeños seminarios, encuentros o cursillos relacionados con la materia. Por último, actúa como centro de orientación turística del concejo de Lena y del Principado de Asturias, y de la arquitectura prerrománica asturiana en particular. Reserva previa: Oficina de Turismo de Lena, 985 497 608. Gratuito. Pueden conocerse los secretos de Santa Cristina de Lena y del Prerrománico asturiano. Abre de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Para ver Santa Cristina, lo ideal es contactar con la guardesa (609942153).

Centro

Tania Blanco lleva a Muros de Nalón su proyecto artístico "Fe"

En la Casa de Cultura de Muros de Nalón puede visitarse hasta el 9 de abril la exposición "Fe", de Tania Blanco, una ampliación del proyecto "Fierro" que investiga los materiales situados en la periferia de la industria metalúrgica asturiana. En esta nueva serie, la artista centra la mirada en entornos portuarios e industriales como El Musel (Gijón), la ría de Avilés y el corredor que une ambas ciudades, además del almacén de refractarios de ArcelorMittal Sotiello, atendiendo al residuo que tiñe de rojo sus alrededores: el hierro. Blanco se interesa por este material por su doble condición: materia prima básica de la industria y elemento presente en la sangre de los mamíferos, vínculo que convierte el paisaje industrial en una suerte de "arteria" que ha transformado el territorio durante décadas. Horario de visita: de lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra, además de los domingos, los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Oriente

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Occidente

"Quemas. Procesos para una geografía del desastre", de Noé Baranda, se expone Vegadeo

La Casa de Cultura de Vegadeo expone por último día la muestra "Quemas. Procesos para una geografía del desastre", de Noé Baranda, un estudio fotográfico sobre los incendios que arrasaron Asturias en la primavera de 2023. La muestra busca inquietar al espectador desde la belleza de lo sublime en un escenario destruido y plantea, desde un enfoque íntimo, la necesidad de un cambio en los usos del territorio. Con formato de instalación y una perspectiva antropológica, el proyecto se articula como un ensayo visual sobre la relación entre seres humanos y paisaje, la percepción del territorio y su transformación a manos del ser humano. Horario de visita: de lunes a viernes, de 15.00 a 21.00 horas.

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies "Globicephala melas" "Balaneoptera physalus" y "Physeter macrocephalus". La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos. Horario: sábados y domingos, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. De miércoles a viernes, de 16.30 a 19.30. Lunes y martes, cerrado.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

Noticias relacionadas

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.