Apoyo empresarial a que Asturias asuma las cercanías (aunque con matices): "Es una oportunidad relevante para replantear el modelo de movilidad"

El plan del Gobierno regional (PSOE e IU) para asumir las competencias ferroviarias de cercanías, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, cuenta con un claro respaldo del empresariado asturiano. Aunque, con matices, las principales organizaciones consideran que el traspaso "podría servir para mejorar un servicio menguado". La Cámara de Comercio de Avilés es la única institución que muestra dudas sobre retirar competencias al Gobierno central. "Lo que nos preocupa no es quién gestione esas competencias, sino que se gestionen bien: con financiación suficiente, con un plan de servicio real y la voluntad política de cumplirlo", indicó ayer la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

"Si la asunción de competencias por parte del Principado conduce a un transporte público más eficiente para los asturianos y para el tejido empresarial, bienvenida sea. Ese es el objetivo que se debe cumplir", desde la patronal.

En la Cámara de Comercio de Oviedo fueron un paso más allá. Para el ente cameral, la posible transferencia "constituye una oportunidad relevante para replantear el modelo de movilidad regional, siempre que se aborde desde una visión estratégica, ambiciosa y de largo alcance".

La Cámara también lanzó un aviso e incluyó en su análisis el concepto de "metrotrén", entendido como el ferrocarril capaz de articular los principales núcleos de población. "La iniciativa –la del traspaso de competencias– solo tendrá pleno sentido si se integra en un proyecto transformador que vaya más allá de la mera gestión administrativa del servicio actual y se oriente hacia la construcción de un verdadero sistema de metrotrén, capaz de articular la llamada ‘Asturmetrópolis’ como eje territorial continuo, cohesionado y competitivo".

Para esta organización, es "imprescindible" que un hipotético traspaso vaya acompañado de "un marco de financiación". En ese sentido, la Cámara reclamó una "negociación rigurosa con el Estado". "La clave no está en quién gestiona el servicio, sino en para qué se gestiona y con qué ambición", señalan desde la institución. "La posible transferencia de Cercanías puede ser un primer paso, pero solo será útil si forma parte de un proyecto mayor", enfatizó.

La Cámara de Gijón también respaldó la posible transferencia: "En tanto en cuanto sirva para que el servicio de cercanías sea realmente útil y eficaz, y siempre que la asunción de esta competencia se haga en condiciones técnicas y económicas adecuadas, podría ser positiva".

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La Cámara de Comercio de Avilés fue la nota discordante: "No se trata de cambiar el modelo. Creemos que ese no es el camino. No por descentralizar se garantiza una mejora del servicio y sí podría suponer un mayor gasto corriente para el Principado", señalaron desde la institución.