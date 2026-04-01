La Asociación de Chiringuitos de Playa de Asturias nace para dar la batalla

La Asociación de Chiringuitos de Playa de Asturias se presentó ayer en Oviedo como respuesta a la intención del Gobierno autonómico de aprobar un nuevo decreto que regulará las autorizaciones de servicios en el litoral.

Este nuevo decreto, que establece la duración de la temporada desde el sábado anterior al Domingo de Ramos hasta el quince de octubre, obligará a los chiringuitos a desmontar las instalaciones —en la ley actual ya viene recogido, pero cabían excepciones— y fija un horario de siete de la mañana a doce de la noche. La nueva normativa, en todo caso, no estaría en vigor hasta el año que viene.

El presidente de esta nueva agrupación es el hostelero Iván Suárez, que dio a conocer la postura de la asociación en una comparecencia celebrada ayer en Oviedo, acompañado por otros miembros.

"El coste del montaje nos deja en posición de inferioridad", aseguró Suárez.

"Las restricciones horarias suponen una clara discriminación respecto a otros modelos de hostelería, incluso situados en lugares que tienen igual o mayor merecimiento de protección", añadió.

La asociación ya ha planteado objeciones al decreto, aunque sus integrantes esperan que, mediante "un dialogo fluido y productivo con la Consejería, seamos todos capaces de encontrar y lograr acuerdos".

Desde la asociación defienden que su actividad es compatible con la conservación del litoral y subrayan su compromiso con el medio ambiente y el paisaje costero asturiano. En este sentido, aseguran que los chiringuitos llevan años prestando un servicio "bien valorado por los usuarios" sin generar incidencias relevantes.

Este decreto está siendo promovido por la Consejería de Ordenación del Territorio, liderada por Ovidio Zapico (IU), que pretende que se publique en el BOPA a lo largo del tercer trimestre del año. Por lo tanto, queda descartado que entre en vigor este verano, aunque sí podría estar lista en esas fechas.

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Desde la Consejería sostienen que la obligación del desmontaje ya figuraba en la normativa vigente, por lo que no sería una novedad. El problema, explican, es que la regulación actual incluía una "excepcionalidad" que permitía mantener las instalaciones más allá de la temporada estival con justificación previa, algo que —según las mismas fuentes— se utilizó de forma "arbitraria" para eludir el desmontaje. Por ello, esta posibilidad se elimina en el nuevo decreto.