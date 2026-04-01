La II Muestra Internacional de la cerveza regresa a Gijón Arena

Desde el jueves, 2 y hasta el domingo, 5 de abril, el Gijón Arena volverá a convertirse en el epicentro del sabor, la música y el ocio con la celebración de la segunda edición de la Muestra Internacional de la Cerveza. Tras el éxito de su debut, el evento regresa con una propuesta ampliada y más ambiciosa, consolidándose como una de las citas imprescindibles para los amantes de la cerveza y de las experiencias gastronómicas de calidad en la ciudad.

Laura Herrera. e Irene Ruiz brinda, en la edición de 2025.

Esfuerzo conjunto

Esta iniciativa surge del esfuerzo conjunto de algunos de los locales más representativos de la conocida Milla Cervecera: Cervecería Morrison, Arde Lvcvs, La Abadía, Vincer, Seven, Valhalla y Montana. Todos ellos, en colaboración con Gijón Arena, han aunado fuerzas para dar forma a un evento que celebra la cultura cervecera en todas sus dimensiones, desde la tradición hasta la innovación.

Uno de los grandes atractivos de esta muestra será su impresionante oferta: más de 50 referencias de cerveza procedentes de cuatro países, servidas a través de 27 grifos. Durante cuatro días, de jueves a domingo, los asistentes podrán recorrer un auténtico mapa de sabores que abarca estilos, aromas y matices para todos los gustos. Desde los paladares más expertos hasta quienes se inician en el mundo cervecero encontrarán propuestas que despierten su curiosidad.

Para quienes deseen profundizar en esta cultura, el evento ofrecerá catas especializadas. Estas sesiones permitirán descubrir los procesos de elaboración, los ingredientes y las características que hacen única a cada cerveza, convirtiendo la experiencia en un auténtico viaje sensorial y educativo.

La selección de esta edición combina grandes nombres internacionales con destacadas referencias locales. Entre las propuestas más reconocidas figuran variedades como Founders Centennial IPA, Founders Porter o Spaten Bock, junto a clásicos belgas como Kwak y Tripel Karmeliet. A su vez, el producto regional tendrá un papel protagonista gracias a la presencia de cerveceras como Caleya, Scone y Toliviers, que pondrán en valor la calidad y creatividad del panorama local.

Ambiente festivo

Pero la Muestra Internacional de la Cerveza no se limita al ámbito gastronómico. La música y el entretenimiento jugarán un papel fundamental en la experiencia. Durante todo el evento, DJs, animación y concursos crearán un ambiente dinámico y festivo pensado para disfrutar sin interrupciones.

El cartel de conciertos en directo apuesta por un marcado aire rock con tintes nostálgicos. Sobre el escenario actuarán bandas como Ciclorix, Pablo Valdés y Clovers, acompañadas de espectáculos tributo que prometen hacer vibrar al público, como los dedicados a AC/DC y a los legendarios Blues Brothers. El toque más elegante lo pondrá el crooner Javier Arias "Doctor Bogarde", con un repertorio que recorrerá los grandes clásicos de Frank Sinatra, Tom Jones y Elvis Presley, aportando un cierre sofisticado al programa musical. En cuanto a los horarios, el evento abrirá jueves y viernes de 18:00 a 00:00 horas, el sábado de 12:00 a 00:00 horas y el domingo de 12:00 a 18:00 horas. Cuatro días intensos en los que Gijón celebrará, una vez más, la cultura de la cerveza como punto de encuentro, disfrute y convivencia.