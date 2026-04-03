Agenda: qué hacer hoy viernes 3 de abril en Asturias

Oviedo

Procesión del Santo Entierro en Oviedo

A las 18.00 horas, la Real y Trinitaria Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción celebra la Procesión del Santo Entierro con salida desde la parroquia de San Isidoro el Real y recorrido por la plaza de la Constitución, Magdalena, Juan Botas Roldán, plaza Daoiz y Velarde, Arco de los Zapatos, Fontán, Suárez de la Riva, Marqués de Santa Cruz, San Francisco, Eusebio González Abascal, plaza Alfonso II el Casto, La Rúa y Cimadevilla, para regresar al templo con llegada prevista hacia las 20.30 horas.

Bocados del Cofrade

Durante todo el día, Oviedo acoge una nueva edición de "Bocados del Cofrade", una iniciativa gastronómica que, hasta el 5 de abril, reúne a más de 20 establecimientos que ofrecen pinchos y minitapas inspirados en los ingredientes tradicionales de la Semana Santa, así como el denominado Menú del Cofrade —con entrante, plato principal y postre de cocina de vigilia—, en una propuesta impulsada por OTEA y el Ayuntamiento que invita a recorrer la ciudad a través de un gastromapa y a combinar gastronomía y tradición.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra, inaugurada el 30 de marzo de 2026 en Oviedo (plaza España, 4), pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo "Carta a un militar español" bajo el lema "Plus Ultra: la audacia que cruza horizontes". La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de Asturias cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral ­también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de ­lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano

A través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías el público puede realizar un recorrido en el Centro de Recepción e Interpretación por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El Centro también cuenta con maquetas de Santuyano de Oviedo, San Salvador de Valdediós y Santa María del Naranco y con un audiovisual, cedido por el Museo Arqueológico de Asturias, sobre los templos y construcciones que componen el Prerrománico asturiano. Además, los visitantes pueden encontrar la información disponible en inglés, francés y en lenguaje Braille. El público podrá disfrutar también de un punto de consulta con libros monográficos sobre los monumentos y sobre el arte prerrománico asturiano. Para los más pequeños se cuenta con un área específica en la que podrán realizar sus propios dibujos de los monumentos asturianos durante la visita al equipamiento. Se dispone a su vez de un interactivo, en castellano y en inglés, en el que se explican los detalles de los monumentos y las fases arquitectónicas de este arte. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas. Lunes y martes, cerrado.

Gijón

Semana Santa

Hoy, Viernes Santo, se celebra el Vía Crucis del Arciprestazgo de Gijón, a las 12.00 horas, en el parque Isabel la Católica. Los Santos Oficios se harán a las 17.30 horas en la iglesia de San Pedro. La procesión del Santo Entierro de Cristo saldrá a las 20.00 horas de San Pedro, con los pasos de La Piedad al pie de la Cruz, el Santo Sepulcro y La Virgen Dolorosa

Muséu del Pueblu d’Asturies

El museo etnográfico programa para estos días de Semana Santa un pasacalles guiado y amenizado con música asturiana por los principales edificios y exposiciones del Pueblu. Hoy, viernes, será el grupo "Jovellanos" el que recibirá a los visitantes en el museo a las 12.30 horas. La actividad es gratuita y de libre acceso.

Feria de Muestras. Primer sidre

Sigue en la Feria una nueva edición de la Primer Sidre l’añu, una gran espicha que recupera la tradición de las espichas de primavera. Participan más de 50 llagares, y habrá música, cancios de chigre, catas guiadas, degustaciones, talleres... La entrada cuesta 10 euros y es gratuita con camiseta de la Plataforma Contra la Contaminación._El programa incluye conciertos diarios, catas de sidras y productos gastronómicos, talleres de escanciado, juegos y actividades infantiles, además de la popular mayada. También destaca el concurso de sidra casera hecha en madera, que se celebrará el domingo. El evento se desarrollará hasta el domingo, con horarios de 13:00 a 21:00 horas el jueves, de 12:00 a 21:00 el viernes y sábado, y de 12:00 a 17:00 el domingo.

Gijón Arena-Plaza de Toros del Bibio

Hoy abre el II Festival internacional de la cerveza de Gijón, que se prolongará hasta el domingo. Con más de 50 referencias, actuaciones musicales, degustaciones y catas. El abono cuesta 11 euros. Hoy jueves y mañana viernes el horario es de 18.00 a 00.00 horas. El sábado de 12.00 a 00.00 horas y el domingo de 12.00 a 18.00 horas.

Bioparc Acuario

Una de las actividades especiales que programa estos días el Acuario de Gijón es la visita guiada a las zonas técnicas de la instalación. Es una visita exclusiva en la que se accede a las áreas de trabajo del equipo de Biología y Veterinaria. Se darán a conocer zonas de cuarentena, los laboratorios donde se crían medusas y plancton, y más. La visita se ofrece desde hoy hasta el domingo, en horarios de 11.00, 12.00 15.00 y 16.00 horas, con una duración aproximada de 45 minutos. La actividad tiene un precio de 14 euros añadido a la entrada del Acuario y la actividad está recomendada para mayores de 8 años.

Jardín Botánico

Con motivo de las fechas festivas de Semana Santa, en el jardín se han organizado una variedad de actividades. Como una "Búsqueda del güevu pintu gigante", para público familiar, que propone un recorrido por el jardín en busca de seis enormes huevos y junto a cada uno habrá una pista para resolver acertijos que se esconden en un cuadernillo que se entregará a la entrada. Además, hasta el domingo El Circo bajo el Tejado ofrece varias sesiones de cuentacuentos. Habrá pases de "Las viejas historias del Pitu Caleya" a las 12.00, 12.45, 13.30, 17.00, 17.45 y 18.30 horas. Otra de las actividades que se repite hasta el domingo, a las 12.00 y a las 14.00 horas se titula "El árbol de los güevos pintos", para conocer especies botánicas a través de juegos.

Paseo de Begoña

El Paseo de Begoña acoge hasta el 5 de abril el Mercado de Semana Santa de Gijón, con artesanía, comida, productos locales y otras propuestas. Está organizado por la Asociación de Vendedores de Calle de Asturias.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hoy viernes, a las 12.00 horas, se ofrece una visita guiada a la exposición permanente del museo con un recorrido por el arte asturiano de los siglos XIX y XX, así como una interesante representación de las principales escuelas artísticas europeas de los siglos XVII y XVIII.

Avilés y comarca

Semana Santa. Procesiones y actos religiosos

A las 12.00 horas, Tamborrada de la Semana Santa en la plaza de España. A las 17.30 horas, Procesión del Santo Entierro con el siguiente itinerario: Parroquia San Nicolás de Bari, San Francisco, Plaza de España, La Ferrería, La Muralla, Plaza de Pedro Menéndez, Calle Pedro Menéndez, Plaza de La Merced, La Cámara, Plaza de España, San Francisco, Plaza de Domingo Álvarez Acebal y Parroquia San Nicolás de Bari. Y a las 21.30 horas, Procesión de La Soledad que partirá de la iglesia Santo Tomás de Cantorbery y continuará por Plaza de la Merced, La Cámara, La Fruta, Cuesta de la Molinera, Plaza Pedro Menéndez, La Estación, Plaza del Carbayo -canto de la Salve Marinera y Estrella de los Mares-, Marcos del Torniello, Plaza de la Merced, donde se entontará la salve popular-.

Festival de la marañuela de Luanco

Varias asociaciones de Gozón ponen a la venta marañueles en docenas y medias docenas en la calle Ramón Pérez de Ayala, paralela a la plaza del Cristal de Luanco. Habrá varios puestos. El festival se extenderá toda la Semana Santa. Abre hoy a las 12.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de los Huevos Pintos en Sama de Langreo

Sama de Langreo celebra hasta el lunes 6 sus fiestas de los Huevos Pintos. El programa prosigue este viernes. A las 11.30 horas hay gymkana infantil, en la plaza La Industria. A las 13.30 horas, las 17.00 y las 19.00, música en la calle en diversas ubicaciones, y desde la medianoche, en la carpa del parque Dorado, la verbena con el Grupo "Cayena" y a continuación, DJ. Durante todo el día habrá mercadillo en la calle Dorado.

"Impulse: Playing with reality", realidad virtual premiada en Mieres

"Impuse: Playing with reality" es una experiencia inmersiva, a medio camino entre el arte y el videojuego, premiada en el Festival de Cine de Venecia. Pone al espectador en el papel de una persona con TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad). Cada pase dura unos 40 minutos, con horario de 11.00 a 13.15 y de 16.30 a 19.45 horas, en el Mieres Centru Cultural. Se puede asistir hasta el 5 de abril.

Exposición con pinturas de María Jesús Coro en Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 24 de abril una exposición con pinturas de María Jesús Coro. El horario de visita es, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Centro

Visitas guiadas al conjunto de arquitectura indiana de Somao (Pravia)

Pravia Turismo organiza los viernes a las 11.00 horas visitas guiadas a la localidad de Somao, famosa por la abundancia de elementos arquitectónicos con sabor indiano. En Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020, las casas de indianos destilan el espíritu romántico, idealista y generoso con el que fueron concebidas, y acercarse a ellas es siempre un goce estético. Aunque cada una es distinta y singular, todas destacan por sus jardines, por sus escalinatas de acceso, por la nobleza e innovación de sus materiales (maderas, cerámicas…), por sus torres, sus grandes galerías acristaladas, la colorida paleta de sus fachadas y la presencia de una o varias palmeras, un símbolo exótico de su fortuna al otro lado del charco. Para asistir a las visitas guiadas debe hacerse reserva llamando al teléfono 985 821 204.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza varias actividades. A las 12.00 horas un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Oriente

Carreras de caballos en Ribadesella

Ribadesella volverá a convertir este Viernes Santo la playa de Santa Marina en un hipódromo natural con la celebración de la XXXIV Edición de las carreras de caballos, declaradas de Interés Turístico en Asturias. La cita arrancará a las 11.30 horas, coincidiendo con la bajamar, y concentrará este año toda la competición en una única jornada, con tres pruebas y una dotación de 8.100 euros en premios.

Exposición en el Museo del Oriente, en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición "Retrato y sociedad", una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas. En Semana Santa habrá un horario especial: de jueves a domingo, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.

"Remiendos", de Natalia Suárez, en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes acoge hasta el 18 de abril la instalación "Remiendos", de Natalia Suárez / Woodic, que expone una serie de objetos de distintos materiales (telas, cerámicas, madera o metales) remendados bajo el discurso de lo bello de lo reparado y del proceso creativo de la prolongación de la vida útil de un objeto. Objetos como rastro de nuestro paso por la vida, atesoradores de nuestras huellas.El proyecto desarrolla el concepto de "echar un remiendo" como proceso sanador en la solución de un problema o la reparación de un daño. Y ese discurso de la belleza de lo reparado se ve fortalecido con el uso del oro en sus materiales añadidos tal y como se realiza en el proceso de origen japonés del Kintsukuroi: la técnica de reparar los desperfectos de cualquier objeto con laca de oro, un abra-zo estético que nos reconcilia con los errores embelleciéndolos. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Occidente

Visitas al mazo de Mazonovo

En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca, que hasta el siglo XIX exportaba material elaborado a Fonsagrada, Vegadeo, Castropol y otros territorios de Asturias y Galicia. Este conjunto se halla restaurado y rehabilitado en su integridad para la comprensión de la industria del hierro. El edificio de la ferrería destaca por encontrarse en un estado en el que no ha sufrido grandes modificaciones con el paso del tiempo. En él podrás forjar tu propio clavo y llevártelo de recuerdo. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años.

Parque de la Vida en Luarca

Noticias relacionadas

El Parque de la Vida constituye un referente en actividades de divulgación científica a través el estudio del entorno natural, el mundo animal y el espacio. Sobre una parcela de 32.000 m² anexa al Centro de Recuperación de Especies que Cepesma gestiona en La Mata, se ubican estas instalaciones que tienen por objeto el fomento de las energías renovables y el estudio del ambiente. Las visitas requieren siempre reserva previa llamando a los teléfonos 689570708 y 660660400. De lunes a viernes: visitas guiadas solo para centros educativos y grupos de diez o más personas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas. Sábados, domingos y festivos: visitas guiadas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas; visitas no guiadas, 12.00 y 16.30 horas.