Amelia Bono elige Asturias para Semana Santa: "No me canso de venir a esta tierra, gente maravillosa"
La hija del exministro repite escapada al Principado y cae prendada de Cudillero
Amelia Bono, la hija del exministro socialista José Bono, es una enamorada de Asturias y no se esconde. "No me canso de venir a esta tierra, que sitios tan bonitos y que gente tan maravillosa. Viva el norte". Esta ha sido su última declaración de amor. La celebrity ha elegido el Principado para su escapada de Semana Santa.
Su primer día de turismo en Asturias se lo ha dedicado a Cudillero. Ha compartido con sus seguidores un vídeo paseando por sus callejuelas, con el emblemático anfiteatro de casas de colores a su espalda y las vistas desde la parte más alta.
No es la primera visita de Bono a la región. En el verano de 2020 también pasó unos días en Asturias y se dejó ver en la playa de Gijón o en la de Los Quebrantos, en San Juan de la Arena.
La celebrity, con dedicación al mundo de la moda, la publicidad y a su amplia familia -es madre de cuatro hijos, fruto de su matrimonio con Manuel Martos, hijo de Raphael- tiene una amplia cohorte de seguidores en Instagram (más de medio millón), la red social donde Amelia Bono da buena cuenta de sus andanzas y, sobre todo, de sus estilismos allá donde va, que es por lo que más le suelen preguntar sus fieles. Cudillero ganará fama (aún más= con el paseo de Bono por sus calles.
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