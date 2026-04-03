Los asturianos entrenan para el verano en Viernes Santo, pero el sábado será aún mejor con solazo y calorín
La región encarrila un fin de semana festivo en el que se rozarán los 30 grados en algunos puntos
Sol y buenas temperturas. No se puede pedir más para una jornada festiva. Así es la de este Viernes Santo en Asturias, donde el buen tiempo se abre paso de Norte a Sur, de Oriente a Occidente. Eso sí, aunque se hayan superado con creces los 20 grados -la máxima son 23,2, en Tineo-, la cifra se queda corta con lo que se espera mañana.
Las previsiones es que este sábado mejore aún más el tiempo y el mercurio suba más, para disfrute de los miles de visitantes y también de los asturianos que disfrutan del primer gran puente festivo del año.
Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) son que suban de forma notable las temperturas en toda la región, salvo en la zona de montaña. Se prevén hasta 28 grados en Langreo, 27 en Oviedo y Cangas del Narcea o 24 en Gijón. Y así en muchos más rincones del Principado.
Viento del Sur
El cielo estará además barrido de nubes y el viento será flojo y del Sur, lo que ayudará a disfrutar del calorín primaveral que tanto se echa de menos. Para el domingo, si bien el sol se mantendrá en el cielo asturiano, tocará de nuevo abrigarse algo más, porque las temperaturas vuelven a bajar (el lunes se recuperan ojo) de forma notable, sobre todo las máximas. Y es que el viento del Norte hará de las suyas en la región, sobre todo en la costa, donde costará quitarse la chaqueta.
Porque aunque muchos se animaron a darse los primeros baños en el Cantábrico, el agua está más bien baja. Poco más de 13 grados es la máxima que ha llegado a registrar este Viernes Santo.
Todo ello en un puente festivo en el que se puede ver de nuevo el tirón del Principado como destino turístico. Los alojamientos rozan el lleno en numerosos lugares, mientras que terrazas y restaurantes exhiben sus mesas y terrazas prácticamente llenas. La ausencia de lluvias la agradecen sobre todo las cofradías de Semana Santa, que llevan meses preparando las procesiones y este 2026 van a poder completar sin problema su programación.
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