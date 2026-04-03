Asturias se convierte en un "Gran Hermano" para ahuyentar a los cacos: más de 500 cámaras videovigilan la zona rural de veinte concejos

La Delegación de Gobierno en Asturias tiene ahora mismo autorizadas un total de 514 cámaras fijas de videovigilancia repartidas en veinte concejos asturianos. De ese más de medio millar de dispositivos, 104 cámaras se encuentran en el municipio de Gijón: 49 ubicadas en viales de la zona rural y 55 instaladas en polígonos industriales. La cifra global supone que en territorio gijonés permanece instalada una de cada cinco cámaras autorizadas en la región.

Estos datos forman parte de la respuesta dada por el Gobierno de España a los diputados del PP en el Parlamento nacional Mercedes Fernández, Silverio Argüelles y Esther Llamazares. En esa respuesta se explica también que todas las solicitudes de autorización de este tipo de cámaras recibidas en la Delegación de Gobierno desde Gijón "han sido formuladas por la persona que ostenta en cada momento la jefatura de la Alcaldía". Y, además, se recuerda que desde el organismo al frente del que se encuentra Adriana Lastra se autoriza también la utilización de videocámaras móviles por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "en la celebración de determinados eventos ante los posibles riesgos para la seguridad ciudadana".

En lo que tiene que ver con el ranking de municipios con más cámaras autorizadas tras Gijón está Oviedo con 69, Llanera con 48, Corvera con 42 y Siero con 41. En Mieres hay autorizadas 39 y 29 en, respectivamente, Castropol y Navia. Aunque en menor cuantía también aparecen en el listado Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Castrillón, Coaña, El Franco, Grado, Parres, Piloña, Pravia, Ribadesella, Valdés y Villaviciosa. Avilés es el único de los grandes municipios sin dispositivos.

Las 49 cámaras de videovigilancia instaladas ahora mismo en la zona rural gijonesa tienen que ver con la decisión municipal de recurrir a este tipo de dispositivos ante un incremento de los robos en la parroquia a lo largo de 2023 y la situación de inseguridad que eso provocaba entre los vecinos. Empezaba así un proceso largo y complejo en su tramitación oficial al que no fue ajeno el cambio de gobierno. De hecho, el rifirrafe político sobre este asunto entre socialistas y foristas escribía su último capítulo en el pasado Pleno, donde la socialista Marina Pineda forzó una comparecencia de la concejala de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo.

Pineda denunció que Foro había faltado a la verdad al dar a entender ya en marzo del año pasado que las cámaras estaban operativas cuando esas mismas cámaras no tuvieron autorización para ello de la Delegación de Gobierno desde diciembre. El PSOE culpó a Foro de haber dejado caducar una autorización que ya se había conseguido en mayo de 2023 por el anterior equipo de gobierno.

Una comparación que llevó a Bravo a insinuar un distinto trato de favor de la Delegación de Gobierno dependiendo del color político del gobierno local. "Lo que a ustedes se les dio en 22 días a las puertas de unas elecciones a nosotros nos costó siete veces más, 157 días", aseguró la concejala de Seguridad Ciudadana.

En 2023, en el mismo informe donde se planteaba pedir autorización para 49 cámaras en la zona rural, se incluía la previsión de otras 24 en la zona urbana. Y más en concreto en zonas de ocio nocturno del entorno de Cimavilla, Fomento y Gaspar García Laviana. Es parte de la propuesta no llegó a cristalizar y por ello entre esas 104 cámaras autorizadas en Gijón ninguna se encuentra en su casco urbano.

Oviedo cuenta con una red de 69 cámaras de videovigilancia que según datos de la Policía Local permiten resolver más de un centenar de delitos o incidencias de seguridad al año. El Ayuntamiento instaló el pasado mandato una docena de dispositivos en los puntos más concurridos del Antiguo, especialmente en la zona de los bares de copas, que se sumaron a otras cámaras instaladas en edificios municipales. También hay cámaras en polígonos industriales como el del Espíritu Santo, en Cerdeño, o en Olloniego, así como en puntos de especial afluencia de tráfico y puntos negros de accidentes de circulación, destinadas a mejorar la seguridad vial. La concejalía de Seguridad ha mostrado su intención de ampliar dicha red con la colocación de nuevas cámaras en barrios como La Corredoria o la localidad de Colloto.

Corvera por su parte, dispone de 42 dispositivos instalados en diferentes puntos del concejo con el fin de prevenir delitos y proteger el patrimonio público. Y no queda ahí, el Ayuntamiento tiene previsto instalar otras 19 en las zonas rurales, según anunció el alcalde, Iván Fernández. quien prevé seguir extendiendo el sistema en futuras fases. "Las cámaras en ningún caso sustituyen la presencia de la Policía Local, sino que constituyen una herramienta de apoyo y acompañamiento. La función principal de las cámaras es disuadir la comisión de hechos delictivos y, en caso de producirse, facilitar su esclarecimiento mediante la obtención de información precisa y verificada", detalló Fernández.

En el centro de la región, Siero y Llanera, con 41 y 48 cámaras respectivamente, también se sumaron a esta iniciativa. El Ayuntamiento sierense, en colaboración con las asociaciones de propietarios y empresarios de diversos polígonos industriales, ha implantado sistemas de videovigilancia en distintos viales públicos. La distribución es la siguiente: en el polígono Sia Cooper hay tres cámaras, en Llames dos, en Puente Nora una, en Las Vías hay dos, una en Los Peñones, en La Meana cuatro, en Granda II siete , en Perográn se contabilizan trece y en Bravo, ocho cámaras.

En el caso de Llanera se cuenta con un total de 22 cámaras de control del tráfico instaladas en las principales vías de los grandes núcleos: 14aparatos en Posada, 6 en Lugo y 2 en Villabona. A ellas se suman las instaladas para vigilancia en los polígonos.

Proporcionalmente, hay más cámaras instaladas en el Occidente que en la comarca oriental. Solo Navia cuenta con el doble que Ribadesella y Parres juntos. También Castropol y Coaña superan la veintena. En Castropol la mayoría están instaladas en el polígono de Barres.

En Navia se contabilizan 29 cámaras, en los núcleos urbanos de Navia y Puerto de Vega y tienen como finalidad fundamentalmente controlar las entradas y salidas y la circulación en los núcleos. "En alguna ocasión los vecinos piden alguna más para controlar actos vandálicos, pero desde la Delegación de Gobierno nos dan la respuesta de que no están para eso sino para controlar el tráfico y en otro caso solo serían factibles cuando fuera una zona donde se cometieran delitos", explica la alcaldesa, Ana Isabel Fernández.

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Cangas del Narcea cuenta con siete cámaras de seguridad municipales. Los dos polígonos industriales del concejo, Obanca y Tebongo, disponen de dos cada uno. Su instalación fue financiada con las ayudas europeas. El alcalde, José Luis Fontaniella, subraya la importancia de contar con este tipo de apoyo tecnológico "para ayudar a los servicios públicos de seguridad a esclarecer cualquier delito o tentativa que se pueda cometer. Todo lo que repercuta en mejorar la seguridad ciudadana es bienvenido".