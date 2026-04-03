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Un choque entre dos vehículos provoca retenciones en la autovía entre Pola de Siero y Oviedo

Los hechos tuvieron lugar a última hora de la tarde

Uno de los vehículos accidentados.

Uno de los vehículos accidentados. / .

Julio Vivas

Julio Vivas

El choque entre dos vehículos en la autovía entre Pola de Siero y Oviedo provocó numerosas retenciones en este Viernes Santo por la tarde en un momento en el que había mucha afluencia de tráfico.

Uno de los vehículos accidentados.

Uno de los vehículos accidentados. / .

Los hechos tuvieron lugar a última hora de la tarde en la citada autovía, a la altura de Pola de Siero, en la desviación a El Berrón.

De inmediato se movilizó hasta la zona la Guardia Civil, así como una ambulancia para atender a los posibles heridos.

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El accidente provocó numerosas retenciones de tráfico dado el volumen de vehículos que se encontraba en ese momento en la carretera.

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