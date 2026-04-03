Un choque entre dos vehículos provoca retenciones en la autovía entre Pola de Siero y Oviedo
Los hechos tuvieron lugar a última hora de la tarde
El choque entre dos vehículos en la autovía entre Pola de Siero y Oviedo provocó numerosas retenciones en este Viernes Santo por la tarde en un momento en el que había mucha afluencia de tráfico.
Los hechos tuvieron lugar a última hora de la tarde en la citada autovía, a la altura de Pola de Siero, en la desviación a El Berrón.
De inmediato se movilizó hasta la zona la Guardia Civil, así como una ambulancia para atender a los posibles heridos.
El accidente provocó numerosas retenciones de tráfico dado el volumen de vehículos que se encontraba en ese momento en la carretera.
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