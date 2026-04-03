La subida a los pastos de verano, prioridad de los ganaderos de Asturias, preocupados por el avance de la dermatosis

Con el traslado y subida a los pastos de verano a la vuelta de la esquina, los ganaderos asturianos no ocultan su preocupación por la evolución de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) y el impacto que pueda tener en la cabaña ganadera asturiana, que hasta ahora ha logrado blindarse ante la también conocida como «enfermedad de la piel de las vacas» –por los daños que genera–, cuyo primer foco en España se detectó el pasado octubre en granjas de Cataluña.

La enfermedad logró traspasar las fronteras de Gerona, donde se sitúa el brote, y ha habido casos en Aragón. Hoy por hoy son una veintena de focos en España, aunque quedan lejos de Asturias, donde los ganaderos no quieren ni oir hablar de que pueda llegar, porque implicaría aplicar de forma directa vacíos sanitarios, con todas las implicaciones y costes económicos que eso conlleva. Por eso el sector ha asumido con paciencia y convicción las restricciones impuestas ya desde el pasado octubre por la Consejería de Medio Rural y que por ahora están prolongadas hasta finales de mayo tras detectarse los casos en Huesca.

Así las cosas Asturias cumplirá siete meses sin celebrar ferias, concursos, certámenes, subastas, mercados y cualquier otro evento que implica la concentración de ganado bovino, y con la actividad suspendida en el mercado nacional de Pola Siero. Y la previsión es que así sea mientras la amenaza de la dermatosis siga.

Prioridad

«Estamos supeditados a lo que ocurra a nivel nacional. No nos podemos aventurar con dos meses de antelación. Nuestra prioridad es garantizar la subida a pastos», sostienen en la Consejería de Medio Rural.

Entre los ganaderos no preocupa mucho que las restricciones sigan prorrogándose el resto de meses. «Por nosotros, que se prohiban las ferias lo que queda de año», opina Pachón García Alba, secretario general de Uca. Junto a los dirigentes de las organizaciones Asaja, Coag y Usaga, García Alba advirtió esta semana que la prioridad para los ganaderos actualmente es poder trasladar las reses a los pastos en cuanto llegue la fecha, algo que la entrada de la dermatosis impediría.

«Tenemos que pensar que somos una región donde los ganaderos no tienen grandes extensiones de pastos y los comunales son primordiales. De tener que dejar el ganado estabulado sería un gran problema», advierte el líder agrario. «Si no hay ferias, que no las haya. No queremos ni pensar lo que supondría si entra la dermatosis», añade.

Las restricciones hasta finales de mayo dejará este año las celebraciones de San Isidro sin reses de vacuno en las tradicionales ferias que se reparten por toda Asturias para festejar al patrono del campo. El mercado nacional de la Pola sigue suspendido, pero se permite la compraventa de ejemplares nacidos o censados en explotaciones asturianas antes del 1 de marzo de este año.