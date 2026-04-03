Urraca I de León rescribe su propia historia tras 900 años de su muerte: la nueva exposición histórica de la primera reina de España

En León, una exposición devuelve al primer plano a una figura tan decisiva como normalmente olvidada: Urraca I de León. Bajo el título "Urraca I. Reina ella", el Museo de San Isidoro conmemora el 900 aniversario de su muerte con una muestra que no solo rescata a la mujer, sino al reino que sostuvo contra todo pronóstico.

Urraca (1081-1126) no fue consorte ni regente. Fue reina en el pleno sentido del término, algo excepcional en la Europa del siglo XII. Hija de Alfonso VI de León y de Constanza de Borgoña, heredó un territorio complejo y lo gobernó durante diecisiete años marcados por conflictos internos, presiones nobiliarias y guerras abiertas.

Los cronistas de su tiempo, incómodos ante una mujer que ejercía el poder sin intermediarios, la bautizaron como la "Temeraria". Hoy en día, esa etiqueta se revisa más como un síntoma de misoginia que como juicio histórico.

Urraca leon exposicion / Ayuntamiento de León

La gran conexión de Asturias y León

La conexión entre Urraca I de León y Asturias es profunda y va más allá de una simple referencia geográfica: forma parte de la raíz misma de su legitimidad como reina. La exposición no se limita a la biografía de la reina. Propone también una lectura más amplia.

El Reino de León pude ser considerado cómo el heredero directo del antiguo Reino de Asturias. Fue Alfonso III de Asturias quien, a finales del siglo IX, sentó las bases de esa continuidad política que acabaría puliéndose en León. En ese contexto, el reinado de Urraca aparece como un momento de consolidación: mantener unido aquel mosaico territorial no era una tarea fácil.

Por ello, figuras actuales como Adrián Barbón, presidente del Principado, reivindican su figura como parte del legado común entre León y Asturias, subrayando que la historia de ambos territorios está estrechamente entrelazada. La conexión con Asturias también se mantiene hoy en el plano institucional. El título de Princesa de Asturias, que ostenta Leonor de Borbón, simboliza precisamente esa continuidad histórica.

Un gobierno complicado

La vida política de Urraca fue una cadena de desafíos. Casada primero con Raimundo de Borgoña, tuvo con él a su heredero, el futuro Alfonso VII de León. Pero fue su segundo matrimonio, impuesto por su padre con Alfonso I de Aragón, el que marcó su destino. Aquel enlace derivó en violencia, enfrentamientos armados y una lucha abierta por el control del reino.

Lejos de ceder, Urraca se enfrentó a su propio marido en el campo de batalla y resistió también las presiones de quienes querían apartarla en favor de su hijo. Gobernó negociando con nobles, clérigos y ciudades, mientras defendía su legitimidad como reina de toda España. Su capacidad política y su liderazgo la convierten en una de las primeras mujeres en Europa en ejercer el poder por derecho propio, antecediendo a otras figuras femeninas de la historia monárquica.

Tras separarse de Alfonso de Aragón, tomó una decisión poco habitual: no volver a casarse. Mantuvo relaciones con nobles, decisiones que también fueron utilizadas por sus enemigos para desacreditarla. Sin embargo, esas elecciones reflejan una autonomía personal poco común en su tiempo.

Su legado quedó empañado durante siglos. Las crónicas medievales construyeron una imagen negativa de Urraca, retratándola como una reina moralmente cuestionable. Esta narrativa eclipsó sus logros políticos y su capacidad de gobierno. No fue hasta el siglo XX cuando la historiografía comenzó a revisar estas interpretaciones, devolviendo a Urraca su papel como una soberana innovadora.

Urraca I exposición en León / Acción cultural española

La futura reina de España

La exposición establece también un puente entre pasado y presente al recordar que el caso de Urraca I de León no es un hecho aislado en la historia, sino un precedente de lo que volverá a ocurrir en la monarquía española.

Tras el reinado de Felipe VI, la sucesión recaerá en su hija, la Leonor de Borbón, quien está destinada a convertirse en reina por derecho propio. De este modo, Leonor se situará en una línea histórica que conecta con figuras como Urraca: mujeres que acceden al trono no como consortes, sino como titulares de la Corona.

Este paralelismo refuerza uno de los mensajes centrales de la muestra: la legitimidad del poder femenino no es una novedad contemporánea, sino una realidad con raíces profundas en la historia peninsular. La diferencia es que, mientras Urraca tuvo que luchar constantemente contra resistencias políticas y prejuicios de su tiempo, la futura reina Leonor crecerá dentro de un marco institucional consolidado, donde su derecho a reinar está plenamente reconocido por la Constitución.

La Princesa Leonor. / EP

Un final simbólico

Urraca murió el 8 de marzo de 1126, en Saldaña, durante el parto de su quinto hijo. Tenía 46 años y dejaba a su heredero un reino intacto, algo nada trivial tras casi dos décadas de conflictos. Su muerte, siglos antes de que existiera el Día Internacional de la Mujer, añade una capa simbólica a una vida ya de por sí extraordinaria. No fue feminista en el sentido moderno, pero su trayectoria obliga a repensar el papel de las mujeres en el poder medieval.

La exposición “Reina Ella” reúne más de 50 piezas procedentes de instituciones nacionales e internacionales como el Museo del Prado, el Museo del Louvre o el Victoria and Albert Museum. Muchas de estas obras se exhiben por primera vez en España, y algunas regresan a León tras siglos fuera. Según los expertos en historia medieval, la muestra ofrece una visión rigurosa y libre de prejuicios sobre la reina, contextualizando su reinado y desmontando los mitos que la rodearon.

Exposición Urraca I de León / Ayuntamiento de León

La figura de Urraca I de León vuelve a ocupar el lugar que le corresponde en la historia gracias a la exposición “Reina Ella. Urraca I de León [1109-1126]”, una de las apuestas culturales más ambiciosas del Ayuntamiento de León.

Abierta de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00; Domingos y festivos: 10:00-14:00. La entrada es libre con posibilidad de visitas guiadas de martes a sábado a las 11:30, máximo 12 personas (por orden de llegada).

Con más de 3.400 visitantes desde su apertura, la muestra confirma el creciente interés por redescubrir figuras históricas olvidadas y reescribir, con rigor, el pasado.