Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 4 de abril de 2026

Oviedo

Procesión de la Soledad

A las 10.30 horas, la Real y Trinitaria Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción celebra la Procesión de la Soledad con salida desde la parroquia de San Isidoro el Real y recorrido por la plaza de la Constitución, Sol, Mon, Máximo y Fromestano, San Isidoro, Canóniga, Corrada del Obispo, Tránsito de Santa Bárbara, Santa Ana, plaza Alfonso II el Casto, Eusebio González Abascal, Ramón y Cajal, Altamirano, La Rúa y Cimadevilla, para regresar al templo con llegada prevista hacia las 12.30 horas.

Procesión del Resucitado

A las 23.00 horas, la Hermandad de la Sagrada Resurrección de Oviedo realiza su salida desde la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga y recorre las calles Bermúdez de Castro, Teniente Alfonso Martínez, el bulevar de San Julián de los Prados, Marcelino Fernández, Martínez Vigil y San Vicente, hasta la plaza de la Corrada del Obispo, con entrada al claustro de la Catedral por la Puerta de la Limosna.

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Bocados del Cofrade

Durante todo el día, Oviedo acoge una nueva edición de «Bocados del Cofrade», una iniciativa gastronómica que, hasta el 5 de abril, reúne a más de 20 establecimientos que ofrecen pinchos y minitapas inspirados en los ingredientes tradicionales de la Semana Santa, así como el denominado Menú del Cofrade —con entrante, plato principal y postre de cocina de vigilia—, en una propuesta impulsada por OTEA y el Ayuntamiento que invita a recorrer la ciudad a través de un gastromapa y a combinar gastronomía y tradición.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra, inaugurada el 30 de marzo de 2026 en Oviedo (plaza España, 4), pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo «Carta a un militar español» bajo el lema «Plus Ultra: la audacia que cruza horizontes». La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano

A través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías el público puede realizar un recorrido en el Centro de Recepción e Interpretación por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El Centro también cuenta con maquetas de Santuyano de Oviedo, San Salvador de Valdediós y Santa María del Naranco y con un audiovisual, cedido por el Museo Arqueológico de Asturias, sobre los templos y construcciones que componen el Prerrománico asturiano. Además, los visitantes pueden encontrar la información disponible en inglés, francés y en lenguaje Braille. El público podrá disfrutar también de un punto de consulta con libros monográficos sobre los monumentos y sobre el arte prerrománico asturiano. Para los más pequeños se cuenta con un área específica en la que podrán realizar sus propios dibujos de los monumentos asturianos durante la visita al equipamiento. Se dispone a su vez de un interactivo, en castellano y en inglés, en el que se explican los detalles de los monumentos y las fases arquitectónicas de este arte. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas. Lunes y martes, cerrado.

Gijón

Muséu del Pueblu d’Asturies

El museo etnográfico programa para estos días de Semana Santa un pasacalles guiado y amenizado con música asturiana por los principales edificios y exposiciones del Pueblu. El sábado hará lo propio el grupo «Trebeyu», a la misma hora. La actividad es gratuita y de libre acceso.

Semana Santa

El Sábado Santo se celebra la procesión de la Soledad de María, con salida a las 9.00 horas de San Pedro en ruta hacia la Capilla de la Soledad, y los pasos de San Juan Evangelista y Nuestra Señora de la Soledad. La vigilia pascual se celebra a las 20.00 horas en la iglesia de San Pedro.

Feria de Muestras. Primer sidre

Sigue en la Feria una nueva edición de la Primer Sidre l’añu, una gran espicha que recupera la tradición de las espichas de primavera. Participan más de 50 llagares, y habrá música, cancios de chigre, catas guiadas, degustaciones, talleres... La entrada cuesta 10 euros y es gratuita con camiseta de la Plataforma Contra la Contaminación._El programa incluye conciertos diarios, catas de sidras y productos gastronómicos, talleres de escanciado, juegos y actividades infantiles, además de la popular mayada. También destaca el concurso de sidra casera hecha en madera, que se celebrará el domingo. El evento se desarrollará hasta el domingo, con horarios de 13:00 a 21:00 horas el jueves, de 12:00 a 21:00 el viernes y sábado, y de 12:00 a 17:00 el domingo.

Gijón Arena-Plaza de Toros del Bibio

El II Festival internacional de la cerveza de Gijón se prolongará hasta el domingo con más de 50 referencias, actuaciones musicales, degustaciones y catas. El abono cuesta 11 euros. El horario del sábado es de 12.00 a 00.00 horas, y el domingo de 12.00 a 18.00 horas.

Bioparc Acuario

Una de las actividades especiales que programa estos días el Acuario de Gijón es la visita guiada a las zonas técnicas de la instalación. Es una visita exclusiva en la que se accede a las áreas de trabajo del equipo de Biología y Veterinaria. Se darán a conocer zonas de cuarentena, los laboratorios donde se crian medusas y plancton, y más. La visita se ofrece hasta el domingo, en horarios de 11.00, 12.00 15.00 y 16.00 horas, con una duración aproximada de 45 minutos. La actividad tiene un precio de 14 euros añadido a la entrada del Acuario y la actividad está recomendada para mayores de 8 años.

Jardín Botánico

Con motivo de las fechas festivas de Semana Santa, en el jardín se han organizado una variedad de actividades. Como una «Búsqueda del güevu pintu gigante», para público familiar, que propone un recorrido por el jardín en busca de seis enormes huevos y junto a cada uno habrá una pista para resolver acertijos que se esconden en un cuadernillo que se entregará a la entrada. Además, hasta el domingo El Circo bajo el Tejado ofrece varias sesiones de cuentacuentos. Habrá pases de «Las viejas historias del Pitu Caleya» a las 12.00, 12.45, 13.30, 17.00, 17.45 y 18.30 horas. Otra de las actividades que se repite hasta el domingo, a las 12.00 y a las 14.00 horas se titula «El árbol de los güevos pintos», para conocer especies botánicas a través de juegos.

Paseo de Begoña

El Paseo de Begoña acoge hasta el 5 de abril el Mercado de Semana Santa de Gijón, con artesanía, comida, productos local y otras propuestas. Está organizado por la Asociación de Vendedores de Calle de Asturias.

Exposición en la Colegiata

La Colegiata de San Juan Bautista acoge, hasta el 26 de abril, la exposición «La poesía y la mar», de Guillermo Simón. Es una colaboración entre Asturias Capital Mundial de la Poesía y la Fundación Cajastur. Los horarios son de martes a jueves de 16.00 a 20.00 horas; viernes a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas; horario especial Semana Santa, de 11.00 a 14.00 y de 16.00h a 20.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 14 de junio se podrá visitar la muestra «La caligrafía del dibujo de Alejandro Sirio». Esta propone una mirada transversal a la obra del artista ovetense, subrayando su versatilidad y la constante presencia de su inconfundible estilo, esa «caligrafía del dibujo». Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola

Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Semana Santa

A las 22.30 horas está previsto el inicio de la Procesión de La Resurrección. Las cofradías participantes se encuentran en la plaza de la Merced, donde tendrá lugar la ceremonia del Encuentro del Resucitado con la Virgen María, y con San Pedro. A continuación, se iniciará la procesión conjunta por La Cámara y San Bernardo, hasta la plaza de Camposagrado, donde se celebrará la ceremonia de despedida de Jesús Resucitado de su madre y del apóstol.

XV Feria de Alfarería Tradicional El Bollo

Se desarrollará desde las 12.00 a las 21.00 horas en la plaza de Domingo Álvarez Acebal. Participan diez alfareros tradicionales de Huesca, Salvatierra de Barros (Badajoz), Talvera de la Reina (Toledo), Cáceres, Toledo, Úbeda (Jaén), Salamanca, Albox (Almería), Zamora y Ourense.

Pasacalles

Las calles del centro histórico de Avilés acogen un pasacalles a cargo de la bandina de gaitas «Urriellu» a partir de las 12.30 horas.

Habaneras

El XXXIII Encuentro Coral de Habaneras de Avilés será a las 19.00 horas en el auditorio de la Casa de Cultura.

Verbena de «El Bollo»

Actuará la orquesta «La Fórmula» a las 23.30 en el parque del Muelle.

Las Cuencas

Fiestas de los Huevos Pintos en Sama de Langreo

Sama de Langreo celebra hasta el lunes 6 sus fiestas de los Huevos Pintos. El programa prosigue este sábado. A las 12.00, en la Casa de Cultura Escuelas Dorado, habrá un taller infantil- A las 13.30 horas hay música en la calle, y a las 18.00, juegos para todas las edades en el kiosco de la música. A partir de las 19.00, de nuevo música en la calle, y a medianoche, concierto con el grupo «Estopaos», un tributo a los catalanes «Estopa», con discoteca móvil a continuación. Durante todo el día hay mercadillo en la calle Dorado.

«Impulse: Playing with reality», realidad virtual premiada en Mieres

«Impuse: Playing with reality» es una experiencia inmersiva, a medio camino entre el arte y el videojuego, premiada en el Festival de Cine de Venecia. Pone al espectador en el papel de una persona con TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad). Cada pase dura unos 40 minutos, con horario de 11.00 a 13.15 y de 16.30 a 19.45 horas, en el Mieres Centru Cultural. Se puede asistir hasta el 5 de abril.

Procesión de la Soledad en Pola de Laviana

Pola de Laviana vive uno de los puntos más importantes de la Semana Santa de las Cuencas, la procesión de la Soledad. A las 12.00 horas habrá oración en la iglesia parroquial de Santa María, en la Pola. A continuación, sobre las 12.30, saldrá la procesión, por las principales calles del centro de la loca­lidad.

Centro

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza a las 11.00 horas una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón y el itinerario «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. Es imprescindible la reserva previa llamando al teléfono 985761403.

Oriente

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El recorrido se estructura a través de una secuencia cronológica: partiendo de tiempos anteriores al Mesozoico (Premesozoico), el propio Mesozoico (Cretacico, Jurásico y Triásico) y las eras posteriores hasta la actualidad (Postmesozoico). El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes, cerrado.

Occidente

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Mercado en Cangas del Narcea

La villa canguesa celebra su tradicional mercadillo semanal ubicado en el patio del colegio Alejandro Casona. A él acuden comerciantes de textil y alimentación.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

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Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies «Globicephala melas» «Balaneoptera physalus» y «Physeter macrocephalus». La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos. Horario de Semana Santa: de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas.