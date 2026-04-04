¿Cuántos BIC tiene Asturias? El valioso catálogo de recursos materiales e inmateriales que va a más en la región

Enclaustrado entre viviendas y calles estrechas del centro de Llanes, la torre del antiguo castillo de la localidad se alza como símbolo de una memoria que se resiste a ser olvidada. La legendaria construcción, que sirvió como baluarte defensivo de la villa y, posteriormente, como cárcel, presume de ser el primer bien de interés cultural (BIC) declarado en Asturias. Fue en 1876. A partir de ese momento, el mapa patrimonial asturiano fue creciendo. Primero alrededor de los grandes monumentos religiosos y civiles; después con castros, cuevas de arte rupestre, conjuntos históricos, bienes muebles y, ya en las últimas décadas, con manifestaciones de carácter inmaterial. La Quinta de los Selgas, en Cudillero, y la colección de arte de la antigua Caja de Ahorros (Cajastur) engrosaron esta misma semana el amplio catálogo regional.

La evolución que Asturias ha tenido en referencia a la importancia de proteger el patrimonio cultural de la región queda claramente reflejada a través de sus bienes de interés cultural. En las primeras décadas dominan piezas imprescindibles de la historia del Principado, como la ermita de Santa Cristina de Lena (1885), la colegiata de Covadonga (1884), el prerrománico de Oviedo o las grandes iglesias y monasterios medievales. Más tarde llega la ampliación del concepto de patrimonio: aparecen paisajes culturales, arquitectura industrial, órganos históricos, yacimientos arqueológicos, cuevas paleolíticas y, finalmente, expresiones vivas de la cultura asturiana.

De esta forma, la fotografía cambia ligeramente cuando se incorporan los bienes inmateriales. Ahí están la cultura sidrera asturiana, la misa asturiana de gaita, La asturianada o los bolos asturianos. O más concretamente, el corri-corri de Cabrales y los oficios y saberes del bote de vela latina en la ría del Eo, en Castropol.

En el reparto por municipios, el gran polo patrimonial asturiano se encuentra en Oviedo, con 41 bienes declarados. La capital concentra una parte decisiva del legado monumental del Principado: desde San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco hasta la Catedral, La Foncalada, la muralla, museos, palacios, órganos históricos... Tras la capital asturiana aparecen Llanes y Villaviciosa, ambos con 26 BIC. En el caso llanisco se suma, además, un bien inmaterial: los trajes de aldeana y de porruanu llanisco, mientras que Villaviciosa aparece vinculada a la cultura del azabache. Por detrás se sitúan Gijón, con 15, y Cangas de Onís, con 14. También destacan Cabrales, con 13, y Mieres, con 10.

Pero el mapa patrimonial también tiene vacíos. En el listado por concejos hay municipios que, a día de hoy, siguen sin ningún BIC asignado de manera directa. Son Caravia, El Franco, Illas, Muros de Nalón, Ponga, Riosa, San Tirso de Abres, Sobrescobio, Soto del Barco, Vegadeo, Villayón y Yernes y Tameza.

A este amplio listado deben sumarse bienes en tramitación como el yacimiento de Lucus Asturum, el teatro popular asturiano o la trashumancia en la región. Las tres propuestas cuentan ya con la aprobación del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias y están a la espera de conseguir el respaldo definitivo del Consejo de Gobierno del Principado.

Pero la declaración de un inmueble o una representación cultural como bien de interés va mucho más allá de un simple reconocimiento. Supone su protección jurídica y física, obligando tanto a sus propietarios como a al Principado a llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para su mantenimiento y cuidado.

Teniendo en cuenta esta obligación, en los últimos años el Gobierno de Asturias ha llevado a cabo o tiene previstas diversas intervenciones. Entre los proyectos que se ejecutarán a corto plazo está la rehabilitación de las cubiertas y muros del Museo Arqueológico. La actuación se llevará a cabo en dos fases, empezando por los rincones que necesitan obras más urgentes debido a las filtraciones de agua. Como, por ejemplo, la sala de exposiciones temporales, situada en la planta baja, y un almacén ubicado en el sótano.

A pesar de la declaración de bien de interés cultural (BIC), muchos de los inmuebles catalogados presentan un estado preocupante. Es el caso de varios de las edificaciones del poblado minero de Bustiello, en Mieres. El Principado ejecutó el año pasado la reparación de la cubierta de la botica, pero los vecinos la consideran "insuficiente". "Creemos imprescindible recordar que esta actuación, aunque positiva, no es suficiente. El resto de los edificios del complejo hospitalario se encuentran en un preocupante estado de deterioro, con goteras, daños estructurales visibles y sin ningún tipo de mantenimiento", advirtió la Plataforma Salvemos el Sanatorio de Bustiello.

En el poblado esta prevista otra actuación importante este año, la rehabilitación de la antigua escuela de niños promovida por el Marqués de Comillas y que constituye una de las piezas más emblemáticas del lugar. La edificación se convirtió en 1996 en refugio de viajeros y esta será la función que recupere tras dos años cerrada.

El albergue juvenil de Bustiello reabrirá sus puertas en 2027 tras una profunda rehabilitación que supondrá una inversión de algo más de 900.000 euros. El inmueble volverá a prestar servicio con 50 plazas y pasará a estar gestionado directamente por el Instituto Asturiano de la Juventud, convirtiéndose en el primer albergue juvenil de montaña dependiente de la administración autonómica.

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Otra obra pendiente es la rehabilitación del edificio contiguo a la hospedería del monasterio de Valdediós (Villaviciosa), que se encuentra prácticamente en ruinas. O las del palacio de Aramil, también denominado de los Vigil Quiñones (Siero), en cuyo caso el proyecto presentado por sus propietarios ya se encuentra en manos de Patrimonio. También en Siero se está ultimando el plan para rehabilitar el palacio de Celles.