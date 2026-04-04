Los espectaculares murales que esconden 258 iglesias asturianas: "Algunos aparecieron bajo capas de cal u otros revestimientos"

Pasados quinientos o trescientos años, las aves exóticas que decoran el camarín del santuario de Nuestra Señora de Bendueños, en Lena, o la monstruosa cabeza con trompa de San Salvador de Cibuyo, en Cangas del Narcea, puede que ya no impresionen de la forma que lo hubieran hecho entonces a parroquianos y visitantes, pero la decoración mural de las iglesias de Asturias sigue siendo impresionante y regalando sorpresas. Para preservar mejor este patrimonio, con una tradición especialmente fértil entre los siglos XV y XVIII, la Vicaría Episcopal de Cultura y Relaciones Institucionales del Arzobispado de Oviedo acaba de presentar el proyecto "Pinturas Murales en las Iglesias y Capillas de la Diócesis de Oviedo". Sus responsables, Otilia Requejo, responsable del patrimonio eclesiástico, y la restauradora y conservadora Lucía Riesgo, han catalogado un total de 258 templos con pinturas murales. Es un patrimonio frágil, expuesto a las inclemencias del tiempo, a veces asentado en muros dañados y, en ocasiones, oculto.

Requejo, directora de la oficina de Bienes Culturales del Arzobispado, y la conservadora Lucía Riesgo destacan que una parte importante de este patrimonio está representada por un destacado conjunto de templos que conservan manifestaciones pictóricas, desde la temprana Edad Media hasta la actualidad. "A diferencia del ciclo pictórico prerrománico, que está suficientemente estudiado y cuenta con altos estándares de protección, estos registros pictóricos posteriores carecían de un inventario y catálogo sistemático", explican.

San Salvador de Cibuyo | (Cangas del Narcea). Siglo XVI / .

El catálogo, que tiene por subtítulo "Tesoros de color y de fe", nace, pues, de una doble necesidad práctica. La primera es la de actualizar y optimizar las herramientas de gestión de todo ese patrimonio, revisando cada uno de los registros y también el repertorio de motivos de cada uno de ellos. "Había que identificar y registrar, tanto los bienes inmuebles de la Diócesis que conservan pinturas murales, como iglesias, capillas, ermitas, cementerios y rectorales, como la temática y los repertorios iconográficos de las representaciones pictóricas", detallan.

El segundo objetivo era disponer de información actualizada sobre el estado de los edificios y decoraciones pictóricas para evaluar su estado y realizar un diagnóstico que permita planificar las acciones que sean necesarias para mantener, conservar o, en su caso, restaurar. El catálogo sirve también para organizar intervenciones críticas, urgentes, prioritarias o meramente conservativas y desarrollar Planes de Conservación Preventiva individuales o en conjuntos.

El registro sistemático de todos los temas y repertorios iconográficos (vida de Jesús, santos, escenas bíblicas, decoración floral…) generará otra base de datos que servirá para facilitar a historiadores, académicos y especialistas en arte futuros estudios sobre arte e iconología. ¿Pero cómo se puede entender este patrimonio?

Santibáñez de la Fuente | (Aller). Siglo XV-XVI / .

Convergen en él, explican las dos autoras, diversos valores derivados de su historia y contexto, de los contenidos que se representan y el sentido que poseen, la técnica y materiales constitutivos, así como el estado de conservación en que se encuentran. En ese sentido, el subtítulo "Tesoros de color y de fe" alude a que, además de plasmar escenas y ciclos iconográficos complejos —bíblicos, representaciones de la Virgen María, mártires, santos, ciclos de la vida de Cristo—, transmiten creencias y mensajes religiosos, adecuando su expresión a los diferentes estilos y corrientes artísticas de cada época, como se puede apreciar en algunos casos, por ejemplo, en las ropas que, según las épocas, llevan los personajes retratados. Por esta razón, "puede afirmarse que su función principal sería catequética y evangelizadora", concluyen.

Las manifestaciones más antiguas inventariadas corresponden al prerrománico asturiano. Más tarde, especialmente entre los siglos XV y XVIII, la pintura mural alcanza en Asturias una amplia difusión, preservando la continuidad de esta práctica artística hasta la actualidad. Para explicar por qué hubo tanto arte mural en Asturias hay que atender a un conjunto de factores sociales y económicos que condicionaron esta producción durante la Edad Moderna.

Santa María de Restiello | (Grado). Siglo XVI / .

Es especialmente interesante la tesis del historiador del arte Javier González Santos. Explica que, mientras en el resto de España las artes experimentaban una transformación impulsada por el Renacimiento, en Asturias pervivieron modelos y esquemas compositivos propios del arte medieval, sin que se apreciara un cambio estilístico ni un incremento de la demanda artística notable. Pero, según González Santos, no se trataba solo de una opción estética, sino que sería el resultado de un panorama socioeconómico adverso, que propició, en el ámbito de las artes figurativas, el desarrollo del muralismo, ralentizando la difusión de la imaginería, cuyo coste era superior. De esta manera, en muchos templos, ante la imposibilidad de financiar costosos retablos, se recurre a las representaciones pictóricas murales.

Tal y como ha señalado la conservadora-restauradora Montserrat Álvarez Fernández, incluso en el siglo XVII continúan representándose en la pintura mural ciclos iconográficos de tradición cristiana acompañados, en ocasiones, de retablos fingidos. Plantea que, con el avance del periodo barroco, estas obras fueron perdiendo progresivamente su carga figurativa, incorporando a esas hornacinas pintadas imágenes de bulto redondo. Por otro lado, las bóvedas comenzaron a decorarse con motivos más ornamentales, adecuándose progresivamente a los lenguajes artísticos vigentes.

Sagrado Corazón de Jesús de Villalegre | (Avilés). Siglo XX / .

La materialidad de este arte es otro punto crítico. Hay, de una parte, cierta variedad. Las técnicas que se emplean son variadas, pudiendo ver ejemplos al fresco, al seco, con técnicas mixtas e incluso marouflage (montaje de un lienzo sobre un soporte sólido como un muro o panel). Su exposición puede haberlos dañado, pero el paso del tiempo también los ha tenido ocultos.

La aparición de nuevas pinturas al retirar cal o durante obras es "relativamente frecuente", admiten Otilia Requejo y Lucía Riesgo. "En ocasiones, bajo capas de cal u otros revestimientos aparecen pinturas murales ocultas. Un caso muy conocido es el de Santullano, cuyas pinturas fueron recuperadas a comienzos del siglo XX por Fortunato Selgas. Lo mismo sucedió en iglesias como San Julián de Ortiguero, Santo Tomás de Riello, San Salvador de Cibuyo, Santa María del Monasterio de Hermo, entre otras. Como ejemplo reciente, en la iglesia de Santa María Magdalena de Poo, de Cabrales, han salido a la luz vestigios de pintura mural, que fueron objeto de una primera valoración visual por parte del restaurador Jesús Puras en octubre de 2025 y que están todavía pendientes de estudios previos".

Santa María de Celón | (Allande). Siglo XVI / .

Con la previsión de que este catálogo siga aumentando, y a modo de recorrido por algunos de los ejemplos que pueden ilustrar la diversidad del material, las autoras citan:

Santibáñez de la Fuente (Aller), con obras de entre los siglos XV y XVI, uno de los mayores murales tardogóticos de Asturias, con una cohorte celestial de ángeles, la Ciudad Santa, apóstoles y el arcángel San Gabriel.

Santa María de Celón, en Allande, del siglo XVI. En las paredes y bóveda se representan escenas de La Coronación de la Virgen María y La Pasión y Resurrección de Cristo. Su autor, anónimo, es reconocido como "El Maestro de Celón", un artista clave en el ámbito de la pintura mural asturiana que desarrolló su actividad en el suroccidente asturiano en la primera mitad del siglo XVI. Este es uno de los ejemplos donde se aprecia que los dibujos de la ropa de los personajes copian los de las cortes de Carlos I y Felipe II.

Camarín del Santuario de Nuestra Señora de Bendueños | (Lena). Siglo XVIII / .

En San Salvador de Cibuyo, en Cangas del Narcea, se puede reconstruir todavía el infierno tal y como se dibujaba en el siglo XVI y, en el camarín del Santuario de Nuestra Señora de Bendueños, en Lena, hay un gran repertorio de santos y fauna exótica del siglo XVIII. El Sagrado Corazón de Jesús de Villalegre, en Avilés, o el baptisterio de Santa María de Restiello, en Grado, con una Pasión de Cristo del XVI, pueden completar esta selección.

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Otilia Requejo y Lucía Riesgo coinciden en que, tras el catálogo, la conservación de estos bienes es "un reto". "Se trata de un patrimonio frágil, cuya conservación está condicionada por factores ambientales y materiales. El futuro pasa por tener planes de conservación preventiva que permitan planificar las acciones de restauración. Por otra parte, una mirada contemporánea sobre este patrimonio necesita conocer los códigos, el lenguaje de estos mensajes pictóricos, que son una ventana abierta al conocimiento de las artes plásticas y artísticas de estos periodos, siendo, además, los únicos testimonios conservados de su tiempo". "De esta manera", añaden, "entender los contenidos y la iconografía representada permite interpretar su valor histórico y cultural, dotando de sentido las imágenes que transmiten". "Su conocimiento", concluyen, "se puede potenciar con iniciativas de educación patrimonial y de divulgación, contribuyendo a que la sociedad contemporánea —como advertía León XIV— comprenda y entienda lo que ve, acercándose de manera consciente y crítica al patrimonio artístico".