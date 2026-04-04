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Evacuado en helicóptero un montañero que sufrió una lesión en el pie en el Jou de Cabrones, en Cabrales

El herido, con el grupo con el que estaba, que estaba perfectamente equipado, pernoctó en el Refugio de Cabrones

El montañero, en el centro, siendo conducido al helicóptero junto al Refugio de Cabrones.

El montañero, en el centro, siendo conducido al helicóptero junto al Refugio de Cabrones. / SEPA

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo de un helicóptero del SEPA rescató a un varón, que presentaba una lesión en un pie, y se encontraba en el refugio del Jou de los Cabrones en Cabrales. El 112 Asturias recibió el aviso este Viernes Santo a las 20.33 horas.

En la llamada se indicaba que un integrante del grupo presentaba un posible esguince en un pie. Estaban en el refugio y tenían comida. El equipo de rescate acudió en la mañana de este sábado a recoger al afectado, al que se le trasladó al helipuerto de Cangas de Onís.

La ambulancia de soporte vital básico local activada por el SAMU, evacuó al afectado al Hospital Comarcal de Arriondas.

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La sala del 112 Asturias informó a la Guardia Civil, al 112 de Castilla y León y al 112 de Cantabria, por protocolo.

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